Molekulaarjõu kasutamine: elektri tootmine nanoskaalal

Teadlased on avastanud paljutõotava meetodi elektri tootmiseks, kasutades ära molekulide loomulikku liikumist vedelikus. Yucheng Luani juhitud meeskond töötas välja seadme, mis püüab kinni molekulide liikumisest toodetud energia ja muudab selle stabiilseks elektrivooluks. See läbimurre võib pakkuda uut laialdaselt kättesaadavat puhta energia allikat.

Seade kasutab piesoelektrilist materjali, täpsemalt tsinkoksiidi, millel on võime tekitada elektrilist potentsiaali, kui see liigub või deformeerub. Selle materjali nanokiibid sukeldati vedelikku, võimaldades vedeliku liikumisel põhjustada tsinkoksiidi kiudude lainetamist ja paindumist, mille tulemusena tekkis elektrienergia. See disain ei vaja väliseid jõude, mistõttu on see väga tõhus ja säästev energiakombain.

Selle tehnoloogia potentsiaalsed rakendused on tohutud. Seda saab kasutada nanotehnoloogiate, näiteks siirdatavate meditsiiniseadmete toiteks, või seda võiks suurendada, et luua kilovatt-mastaabis generaatorid laialdaseks energiatootmiseks. Veelgi enam, seadme võime toota elektrit vedelike molekulaarsest soojusliikumisest eristab seda teistest energia kogumise meetoditest, mis põhinevad välistel allikatel, nagu tuule- või päikeseenergia.

Uurimisrühm tegeleb juba seadme energiatiheduse parandamisega, uurides erinevaid vedelikke, suure jõudlusega piesoelektrilisi materjale ja alternatiivseid seadmearhitektuure. Nende eesmärk on suurendada selle uuendusliku energiatootmistehnoloogia tõhusust ja mastaapsust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et vedelikes molekulide loomulikku liikumist kasutades on teadlased välja töötanud molekulaarse soojusliikumise koguja, mis suudab toota elektrit. See läbimurre pakub paljutõotavat teed puhtama ja jätkusuutlikuma tuleviku suunas, kus sisemisi energiaallikaid saab kasutada meie kasvava energiavajaduse rahuldamiseks.

Allikas: Molecular thermo motion harvester for electric converter, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055