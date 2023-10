Esimene ametlik tähepidu Hanle Dark Sky Reserve'is pakub amatöörastronoomidele ainulaadset kogemust

India Astrofüüsika Instituut (IIA) korraldas koostöös TÜ Ladakhi looduskaitse osakonnaga esimese ametliku staaripeo kogenud amatöörastronoomidele. Üritus toimus Hanle Dark Sky kaitsealal Ladakhi idaosas 12.-15. oktoobrini. Hanle, India astronoomiaobservatooriumi kodu, pakub pimedat taevast ja kuiva ilma, mis on ideaalne taevaobjektide vaatlemiseks.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) on üks India tumedamaid taevasid ja selle ala on umbes 22 km raadiuses. Kaitseala asutas TÜ Ladakh, et säilitada puutumatut tumedat taevast ja kontrollida inimese põhjustatud valgusreostust. See mitte ainult ei toeta astronoomilisi uuringuid, vaid edendab ka astroturismi ja aitab kaasa kohalike külade sotsiaal-majanduslikule arengule.

Tähepeol osales umbes 30 amatöörastronoomi, kes tõid oma teleskoobid ja kaamerad, et jäädvustada öise taeva ilu ilma valgusreostuseta. Auhinnatud astrofotograaf Ajay Talwar rõhutas tumeda taeva tähtsust nõrkade objektide vaatlemisel ja üksikasjalike fotode jäädvustamisel. Ta rõhutas, et teatud astronoomilisi nähtusi nagu vale koit ja sodiaagivalgus saab selle pimeduse tõttu jälgida vaid Hanlest.

Staaripeo üks tipphetki oli võimalus olla tunnistajaks ja pildistada sodiaagivalgust, mis on päikesesüsteemi tasapinnal tolmu poolt hajutatud nõrk päikesevalgus. Osalejad said seda nähtust jälgida kahel järjestikusel õhtul.

Üritus meelitas osalejaid erinevatest kohtadest üle India, sealhulgas Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep ja Mumbai. Sudhash Natarajan Bangalore'i astronoomiaühingust mainis, kuidas Hanle'i Bortle-1 taevas, mis on määratud kõige tumedamaks tasemeks, võimaldas tal vaadelda ebaselgeid nõrku galaktikaid. Ta väljendas oma entusiasmi igal aastal Hanlesse naasmise üle.

Lisaks tähepeole on IIA TÜ Ladakhi rahastusel varustanud 24 väikest teleskoopi reservaadis valitud külaelanikele ja koolitanud neid astronoomiasaadikuteks. Selle algatuse eesmärk on kaasata ja harida kohalikku kogukonda astronoomia vallas ning veelgi suurendada Hanle astroturismi potentsiaali.

IIA direktor prof Annapurni Subramaniam väljendas rahulolu HDSRi ainulaadsete taevade jagamise üle astronoomiahuvilistega ning tunnustas kohalike kogukondade koolitamist turistide astronoomiasaadikuteks.

Üldiselt andis Hanle Dark Sky Reserve'i esimene ametlik tähepidu amatöörastronoomidele võimaluse kogeda põlist tumedat taevast ja jäädvustada üksikasjalikult taevaobjekte. Ürituse edu on toonud esile Hanle potentsiaali ihaldatud sihtkohana astronoomiahuvilistele Indias ja mujal.

Mõisted:

– India Astrofüüsika Instituut (IIA): organisatsioon, mis viib Indias läbi teadusuuringuid astrofüüsika ja astronoomia erinevates valdkondades.

– TÜ Ladakhi metsloomade kaitse osakond: Ladakhi liidu territooriumi eluslooduse kaitse ja säilitamise eest vastutav osakond.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Hanle ümber asuv ligikaudu 22 km raadiusega ala, mis on määratud pimeda taeva kaitsealaks, et kontrollida valgusreostust ja säilitada pimedat taevast astronoomiliste uuringute ja astroturismi jaoks.

– Vale koit: enne koitu täheldatud nähtus, kus taevas näib olevat valgustatud, kuigi päike pole veel tõusnud.

– Sodiaagivalgus: nõrk päikesevalgus, mis on hajutatud tolmu poolt päikesesüsteemi tasapinnal, nähtav pimedas taevas enne koitu või pärast päikeseloojangut.

– Bortle Scale: numbriline skaala, mis mõõdab öise taeva pimedust, kusjuures Bortle-1 on kõige tumedam tase.

– Astronoomiasaadikud: Hanle Dark Sky Reserve'i külaelanikud, kes on saanud koolituse turistide harimiseks ja juhendamiseks astronoomiaga seotud tegevustes.

Allikad: India Astrofüüsika Instituut (IIA), looduskaitse osakond, TÜ Ladakh.