Astrofotograafid kogunevad Hanlesse, et vaadelda sodiaagivalgust

Amatöörastronoomid erinevatest India piirkondadest kogunesid hiljuti Ladakhi piirkonna Hanle külla, et olla tunnistajaks ja jäädvustada tabamatut nähtust, mida tuntakse kui sodiaagivalgust. Auhinnatud astrofotograaf Ajay Talwar, kes on Hanlesse saabunud juba aastaid, väljendas tumeda taeva tähtsust nõrkade objektide üksikasjalikuks vaatlemisel. Talwari sõnul saab teatud astronoomilisi sündmusi, nagu vale koit või sodiaagivalgus, jälgida Hanlest selle erakordse pimeduse tõttu.

Sodiaagivalgus on päikesevalguse nõrk kuma, mida hajutavad päikesesüsteemi tasapinnas olevad tolmuosakesed. See nähtus on äärmiselt nõrk ja seda saab jälgida ainult kõige pimedamatest kohtadest, vahetult enne koitu. Hanles toimunud Tähepeol osalejatel oli õnn olla kahel järjestikusel õhtul selle efemeerse valguse tunnistajaks ja pildistamiseks.

Üritus meelitas kohale mitmekesist osalejate rühma, sealhulgas kohalikke külaelanikke, turiste ja astronoomiahuvilisi sellistest linnadest nagu Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep ja Mumbai. Bangalore'i astronoomiaühingu liige Sudhash Natarajan jagas oma elevust ebaselgete galaktikate vaatlemisest Hanle's Hanle Deep Space Resortis (HDSR), mis pakub tähevaatluseks erakordselt tumedat Bortle-1 taevast.

Teine osaleja Dorjey Angchuk rõhutas, et Hanle on amatöörastronoomide varjupaik. Ta avalikustas plaanid asutada HDSR-i tähepidu iga-aastase üritusena, lootes teha sellest ihaldatud kokkutuleku astronoomiahuvilistele nii Indias kui ka välismaal. Lisaks reklaamitakse Hanlet kui astroturismi saiti, mis meelitab rohkem külastajaid selle kaugema piirkonna öötaeva imet uurima.

Üldiselt andis kirglike astrofotograafide ja astronoomide kogunemine Hanles ainulaadse võimaluse olla tunnistajaks sodiaagivalguse eeterlikule ilule ja hinnata erakordset pimedust, mis teeb sellised vaatlused võimalikuks.

Allikad:

– Artiklis kasutatud terminite erinevaid definitsioone andsid Hanle tähepeol osalenud elukutselised astronoomid ja astrofotograafid.