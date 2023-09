Iidsed puitpalgid paljastavad varajaste inimeste kõrgetasemelised oskused

Arheoloogid avastasid Sambias iidsed puitpalkid, mis seavad kahtluse alla varasemad oletused varajaste inimeste võimete kohta. Ajakirjas Nature avaldatud leiud viitavad sellele, et kiviaegsed inimesed ehitasid struktuure ligi pool miljonit aastat tagasi, mis viitab intelligentsuse ja kujutlusvõime tasemele, mida varem ei tuntud.

Liverpooli ülikooli uurimisprojekt Deep Roots of Humanity kaevas välja ja analüüsis iidset puitu. Projekti eestvedaja professor Larry Barham ütles, et see avastus on muutnud tema arusaama inimeste varajastest esivanematest. Ta usub, et need iidsed inimesed kasutasid oma oskusi ja loovust, et ehitada puidust midagi uut ja suurt.

Teadlased leidsid ka iidseid puidust tööriistu, sealhulgas kaevepulkasid, kuid kõige põnevam avastus oli kaks puutükki, mis sobivad kokku täisnurga all. Kivitööriistadega lõigati palkidele sälgud, mis võimaldasid neid struktuurselt ühendada. Analüüsides maakihte, millesse puit maeti, tegi meeskond kindlaks, et see oli umbes 476,000 XNUMX aastat vana.

Varasemad tõendid puidu kasutamise kohta on piirdunud tule tegemise ja lihtsate tööriistade valmistamisega. See avastus seab kahtluse alla arusaama, et varajased inimesed elasid puhtalt nomaadide elusid, ja näitab, et nad olid võimelised keerukamaks ehitamiseks.

Nende puitkonstruktsioonide otstarve jääb ebaselgeks. Palkide suurus viitab sellele, et neid kasutati millegi olulise ehitamiseks, võib-olla platvormi varjendiks või jõeäärse ehitise ehitamiseks kalapüügiks. Kuid ilma täielikumate tõenditeta on raske kindlaks teha nende ehitiste täpset olemust või iidsete inimeste liike, kes need ehitasid.

Puidust esemed on analüüsimiseks ja säilitamiseks transporditud Ühendkuningriiki. Kui see on tehtud, saadetakse need kuvamiseks tagasi Sambiasse. Loodetavasti rikastavad need avastused kogusid ja heidavad valgust Sambia puidutöötlemistraditsioonidele ja iidsetele inimeste suhtlusele keskkonnaga.

Allikas: BBC News