Sambias avastati puidu varaseim teadaolev kasutus ehituses

Arheoloogid avastasid Sambia põhjaosas kose tipus lammil kõige varasema teadaoleva puidu kasutamise ehituses. Struktuur, mis pärineb 476,000 XNUMX aastat tagasi, on suurel määral eelnenud puidu järgmisele teadaolevale ilmumisele ehituses. Tahtlikult kraapimise ja viilutamise tehnikaga tehtud puidust sälk ühendas kaks osa ja leiti kõrvuti paljude puidust tööriistadega vettinud järvebasseinist. Leiud seavad kahtluse alla arusaama, et ainult Homo sapiens oli võimeline maastikku muutma.

Puidu säilitamine on lagunemise tõttu haruldane juhtum, mis muudab puidutöötlemise päritolu kindlaksmääramise keeruliseks. Puidust odad on aga säilinud soistes tingimustes Inglismaal ja Saksamaal, mis ulatuvad sadade tuhandete aastate taha. Iisraelist leitud 780,000 XNUMX aasta tagust puutükki on tõlgendatud kui vanimat teadaolevat puidust tööriista. Kuigi tõendeid puidutöötlemise kohta varases eelajaloos on vähe, pakub Kalambo avastus märkimisväärses koguses töödeldud puidutükke, mis viitab paljudele potentsiaalsetele kasutusvõimalustele peale relvade.

Struktuuri eesmärk on teadmata, kuid teadlased oletavad, et see võis olla järveäärses keskkonnas platvorm või kõnnitee. Aafrika ega Euraasia paleoliitikumis pole puidu ehituslikku kasutust leitud, välja arvatud teine ​​sälkpalk, mis avastati varem samast paigast 70 aastat tagasi.

See murranguline avastus lisab Sambia põnevale arheoloogilisele ajaloole. Varem avastati Kabwest Kabwe mehena tuntud hominiini Homo heidelbergensis kolju. Umbes 300,000 XNUMX aastat tagasi pärinev Kabwe mees purustas inimarengu lineaarse teooria ja paljastas mitme paralleelse inimliini olemasolu. Kuigi Kolju ei pruugi olla puitkonstruktsiooniga otseselt seotud, jääb see tugevaks kandidaadiks.

Struktuuri loojate identiteet ja tööriistade rohkus on endiselt ebakindel, kuna Aafrikat asustasid sel ajal erinevad hominiini liigid. Kalambo piirkond oli aga paljude hominiinivariantide, sealhulgas Homo heidelbergensis ja võib-olla ka Homo naledi, tegevuskeskus. Vaja on täiendavaid uuringuid, et selgitada välja saladused, mis ümbritsevad Sambia kõige varasemat teadaolevat puidu kasutamist ehituses.

