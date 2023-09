Uus uuring seob soolestiku mikroobid skeleti tervisega

Teadlased on avastanud võimaliku seose soolestiku mikrobiomi ja luustiku tervise vahel. Hiljutine uuring näitas, et teatud soolestiku mikroobe seostati luutiheduse, mikroarhitektuuri ja tugevusega. Leiud viitavad sellele, et luu tervise parandamiseks võib olla võimalik muuta soolestiku mikrobioomi.

Uuring pealkirjaga "Kahe kohordi uuring soolestiku mikrobiota ja luutiheduse, mikroarhitektuuri ja tugevuse vahelise seose kohta" avaldati ajakirjas Frontiers in Endocrinology. Teadlased uurisid seost soolestiku mikrobioomi ja raadiuse ja sääreluu kõrge eraldusvõimega perifeerse kvantitatiivse kompuutertomograafia (HR-pQCT) skaneerimise vahel kahes suures kohordis.

Teadlased kasutasid Framinghami kolmanda põlvkonna uuringu ja meeste osteoporootiliste luumurdude uuringu andmeid, et teha kindlaks, kas luustiku tervist mõjutav potentsiaalselt muudetav tegur. Madal luutihedus suurendab osteoporoosi ja luumurdude tekkeriski, eriti vanematel täiskasvanutel.

Leiud näitasid, et teatud bakteritel, nagu Akkermansia ja Clostridiales bakter DTU089, oli vanemate täiskasvanute luude tervisega negatiivne seos. Akkermansiat on varem seostatud rasvumisega, samas kui DTU089 esineb rohkem inimestel, kellel on väiksem füüsiline aktiivsus ja valgu tarbimine. On teada, et need tegurid mõjutavad luustiku tervist.

Teadlased leidsid ka, et teatud bakterid olid seotud luu ristlõike pindala erinevustega, mis viitab sellele, et mikroobid võivad mõjutada luu suurust vananedes.

Kuigi bakteriaalsete organismide spetsiifilise mõju mõistmiseks luustiku tervisele on vaja rohkem uuringuid, annab see uuring väärtuslikku teavet soolestiku mikrobioomi võimaliku rolli kohta luu tervises. Lõppkokkuvõttes võib soolestiku mikrobioomi sihtimine olla tulevane lähenemisviis skeleti tervise parandamiseks.

