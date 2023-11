Soolise planeedi nimetamise saavutamiseks on vaja uusi juhiseid

Hiljutine analüüs, mille viis läbi avatud ülikooli teadur Annie Lennox, näitas, et planeedi pinnatunnuste nimetamise juhistes puudub sooline kaasatus ja need on meeste suhtes kalduvad. Lennoxi uurimus, mis hõlmas Rahvusvahelise Astronoomialiidu (IAU) andmebaasi analüüsi, näitas, et vaid kaks protsenti teadaolevatest Kuukraatritest on nime saanud naiste järgi.

IAU on rahvusvaheline professionaalsete astronoomide ühendus ja selle poliitika reguleerib selliste planeetide tunnuste nimetamist nagu kraatrid, mäed, orud, kanjonid, ookeanid ja vulkaanid. Lennox on kirjutanud IAU-le avaliku kirja, kutsudes neid üles käsitlema erapoolikust oma nimepoliitikas, mis tema väitel eelistab "tsissoolisi valgeid mehi".

Kuukraatrite nimetamise praktika algatas Itaalia astronoom Giovanni Battista Riccioli 1635. aastal. Ta võttis oma avastuste eest tunnustatud teadlaste tiitlid – traditsiooni, mida IAU järgib tänaseni.

Kuigi IAU ei määra otseselt nimesid, hõlbustab see töörühmade või töörühmade moodustamist, et pakkuda välja ja kinnitada konkreetsetele tunnustele nimesid. Need ettepanekud ammutavad sageli inspiratsiooni ajaloolistest isikutest, mütoloogiast või kultuuriteemadest. Lennox aga väidab, et selline lähenemine põlistab ajaloolist ebaõiglust ja aitab kaasa nomenklatuuri mitmekesisuse puudumisele.

Lennoxi uuringud näitasid ka erinevusi naiste esindatuses planeedi tunnuste hulgas. Kui Merkuuril on naiste järgi nime saanud 11.8 protsenti kraatritest, siis Merkuur näitab märkimisväärset soolist ebavõrdsust, vaid 1.8 protsenti selle kraatritest on naiste nimed. Seevastu Veenusel on kõik naiste järgi nimetatud kraatrid, kuid ainult 38 protsenti on omistatud tõelistele naistele, kes andsid ühiskonnale olulise panuse.

Planeedinimede suurema kaasatuse ja mitmekesisuse tagamiseks on oluline kehtivad suunised üle vaadata ja üle vaadata. See võimaldaks esinduslikumalt tähistada kõigi sugupoolte panust läbi ajaloo. Võttes kasutusele kaasavama lähenemisviisi planeetide tunnuste nimetamisele, saab teadusringkond luua ruumi laiema hulga narratiivide jaoks ning edendada kõigi võrdsust ja tunnustamist.