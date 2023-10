Toidu tulevik kosmoses: taimede kasvatamine pikaajalisteks missioonideks

By

Kuna NASA valmistub missioonideks Kuule ja Marsile, on üheks oluliseks väljakutseks tagada meeskonnaliikmetele nende pikaajalise kosmoses viibimise ajal jätkusuutlik toiduallikas. Praegu toetuvad astronaudid peamiselt pakendatud toidule, mille kvaliteet ja toitumine on aja jooksul piiratud. Selle probleemi lahendamiseks uurivad teadlased võimalust kasvatada toitu kosmoses, minimeerida vajadust sagedase varustamise järele ning tagada pikaajaliste missioonide jaoks värske ja toitev toiduvaru.

NASA algatas projekti "Growing Beyond Earth" koostöös Fairchildi botaanikaaiaga 2015. aastal. See projekt hõlmab sadu kesk- ja keskkooli loodusteaduste klasse üle Ameerika Ühendriikide, kus kasvatatakse erinevaid seemneid sarnases elupaigas nagu rahvusvahelises kosmosejaamas ( ISS). Nendes klassiruumides õitsevad seemned viiakse seejärel NASA Kennedy kosmosekeskuse kambrisse edasiseks testimiseks. Valitud seemned saadetakse lõpuks ISS-i, et hinnata nende kasvu mikrogravitatsiooni tingimustes.

NASA on välja töötanud ka spetsiaalsed süsteemid taimede kasvu toetamiseks kosmoses. Köögiviljatootmissüsteem (Veggie) on väikese võimsusega kamber, mis mahutab kuut taime. Meeskonnaliikmed hooldavad taimi käsitsi, kastes neid käsitsi. Teine süsteem, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatiseerib taimede söötmist ja jootmist. Advanced Plant Habitat on täielikult automatiseeritud seade, mis on loodud taimede kasvu uurimiseks minimaalse meeskonna kaasamisega.

Valgus- ja toitainetingimused on taimede edukaks kasvuks ruumis üliolulised. Veg-04A, Veg-04B ja Veg-05 nime all tuntud katsete seerias uuriti Mizuna sinepi, lehtrohelise põllukultuuri kasvu erinevates valgustingimustes. Kosmoses kasvatatud taimede saagikust, toiteväärtust ja mikroobide taset võrreldi Maal kasvatatavate taimede omaga. Meeskonnaliikmed hindasid ka toote maitset, tekstuuri ja muid omadusi. Teine katse, Plant Habitat-04, keskendus taimede ja mikroobide vastasmõjudele ning hinnati tšillipipra maitset ja tekstuuri.

Esialgsed katsed on näidanud, et mikrogravitatsioon võib mõjutada taimede arengut, kuid ei kahjusta üldist taimede tervist. Näiteks kasvasid nisutaimed mikrogravitatsioonis 10% kõrgemaks kui nende Maal. Seemikute kasvuuuringud näitasid, et seemikud võivad kohaneda mikrogravitatsiooniga, muutes ruumist põhjustatud stressoritega seotud geeniekspressiooni. Taimede gravitatsioonituvastust uuriti Jaapani lennundusuuringute agentuuri (JAXA) poolt läbi viidud Plant Gravity Sensing uurimise kaudu. Selles uuringus mõõdeti mikrogravitatsiooni mõju kaltsiumi tasemele, andes ülevaate tõhusate meetodite kavandamisest taimede kasvatamiseks kosmoses.

Piisav veevarustus on mikrogravitatsioonis märkimisväärne väljakutse. Taimede veemajanduse uurimine näitas hüdropoonilist meetodit vee ja õhu andmiseks taimede juurtele. XROOTSi uuringus katsetati hüdropoonilisi ja aeropoonilisi (õhupõhiseid) tehnikaid alternatiivina traditsioonilisele mullapõhisele harimisele. Need tehnikad võivad võimaldada tulevaste kosmoseuuringute jaoks suuremahulist põllukultuuride tootmist.

Lisaks hõlmasid VEG-03 uuringud erinevate köögiviljade, sealhulgas Extra Dwarf Pak Choi, Amara sinepi ja Red Romaine salati kasvatamist. Katse ajal viis NASA astronaut Mike Hopkins läbi kõigi aegade esimese taimesiirdamise kosmoses, viies terved idud ühelt taimepadjalt üle Veggie's raskustes olevatele võrsetele. See edukas siirdamine pakub uusi võimalusi taimede kasvu suurendamiseks mikrogravitatsioonis ja kosmoses kasvatatavate põllukultuuride mitmekesisuse laiendamiseks.

Kuna NASA jätkab oma uurimistööd ja katseid, on ilmne, et taimede kasvatamine kosmoses on paljulubav lahendus pikaajalisteks missioonideks. Nendest ettevõtmistest saadud teadmised aitavad kujundada tulevasi tehnoloogiaid ja meetodeid säästvaks toidutootmiseks kosmoses, toetades agentuuri ambitsioonikaid eesmärke inimuuringutel väljaspool Maad.

Allikad:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)