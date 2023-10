Gröönimaa jääleht võib olla globaalsele soojenemisele vastupidavam, kui varem arvati

Hiljuti avaldatud uus uuring viitab sellele, et Gröönimaa jääkilp võib olla globaalse soojenemise suhtes vastupidavam, kui seni arvati. Uurijad leidsid, et jääkilp reageerib aeglaselt inimese põhjustatud soojenemisele, mis tähendab, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine järgmise paari sajandi jooksul võib takistada selle sulamist.

Potsdami kliimamõjude uurimise instituudi ja Norra Arktika ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringus kasutati arvutimudeleid, et simuleerida erinevate temperatuuristsenaariumide võimalikke mõjusid jääkilbile. Nad jõudsid järeldusele, et isegi kui kriitilised temperatuuriläved ajutiselt ületatakse, on siiski võimalik ära hoida murdepunkti, mis tooks kaasa märkimisväärse merepinna tõusu sadade tuhandete aastate jooksul.

Teadlased rõhutavad aga, et see ei tähenda, et kliimamuutustega võitlemise pingutusi tuleks lõdvendada. Nad väidavad, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja globaalse soojenemisega tegelemine on endiselt ülioluline ja kiireloomuline. Uuring rõhutab, kui oluline on stabiliseerida globaalne temperatuur mitte rohkem kui 1.5 kraadi Celsiuse järgi võrreldes tööstusajastu eelse tasemega, et vältida jääkilbi edasist sulamist.

Gröönimaa jääkiht katab umbes 80% maailma suurimast saarest ja aitab praegu kaasa meretaseme tõusule. Kui see täielikult sulaks, tõuseks ülemaailmne meretase umbes 24 jala võrra, mille tagajärjed oleksid laastavad rannikulinnadele kogu maailmas.

See uuring annab lootust, et kui kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks koheselt tegutseda, on võimalik vältida halvimat stsenaariumit, milleks on jääkatte kokkuvarisemine ja merepinna drastiline tõus. Heitkoguste vähendamise ajastus on aga otsustava tähtsusega, sest üle paarisajandine viivitus võib siiski kaasa tuua märkimisväärse merepinna tõusu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi uuring viitab sellele, et Gröönimaa jääkilp võib olla globaalse soojenemise suhtes vastupidavam, rõhutab see vajadust võtta kiireloomulisi meetmeid kliimamuutustega tegelemiseks ja jääkihtide sulamisega seotud riskide minimeerimiseks.

