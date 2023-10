Uuring näitab, et Gröönimaal on jääpinna sulamine suurenenud ja Antarktikas sulanud vähem

Utrechti ülikooli ja California ülikooli Irvine'i (UCI) teadlaste hiljutine uuring näitas, et Gröönimaal on pinnajää sulamine viimastel aastakümnetel kiirenenud, Antarktikas aga aeglustunud. Teadlased keskendusid katabaatiliste ja Foehni tuulte rollile Gröönimaa jääkihi sulamisprotsessis. Need tuuled, mis toovad liustike tippudele sooja ja kuiva õhku, on aidanud Gröönimaal viimase kümne aasta jooksul sulamist rohkem kui 10% juurde. Nende mõju Antarktika jääkilbile on aga vähenenud 32%.

Uuringus kasutati piirkondlikke kliimamudelite simulatsioone, et hinnata nende tuulte mõju jääkihtidele nii Gröönimaal kui ka Antarktikas. Tulemused näitasid, et langustuuled põhjustavad märkimisväärsel hulgal pinnajää sulamist mõlemas piirkonnas. See pinnasulamine põhjustab äravoolu ja jäälaevade hüdromurde, mille tulemuseks on magevee voolu suurenemine ookeanidesse ja lõppkokkuvõttes merepinna tõus.

Uuringu kaasautor ja UCI Maasüsteemi teaduse professor Charlie Zender rõhutas, et kuigi tuulte mõju on märkimisväärne, erinevad globaalse soojenemise mõjud lõuna- ja põhjapoolkeral. Gröönimaal on soojenevad temperatuurid koos tuulte mõjuga toonud kaasa 34%lise pinnase jää sulamise suurenemise. Zender põhjendas seda globaalse soojenemise mõjuga Põhja-Atlandi võnkumisele (NAO), mis on põhjustanud alla normaalse kõrglaiuskraadi rõhu ning toonud Gröönimaale ja Arktikasse sooja õhu.

Teisest küljest on Antarktikas alates 2000. aastast kogu pinna sulamine vähenenud umbes 15%. See vähenemine on peamiselt tingitud tuule tekitatud languse sulamise vähenemisest, mis on põhjustatud kahe jääriiuli kokkuvarisemisest Antarktika poolsaarel. Lisaks on osooniaugu taastumine Antarktika stratosfääris andnud ajutise isolatsiooni, kaitstes pinda täiendava sulamise eest.

Väga oluline on jälgida ja modelleerida sulamist nii Gröönimaal kui ka Antarktikas, kuna nende jääkihtide lagunemine halveneb, kuna need hoiavad praegu ookeanist väljas üle 200 jala vett. Nende jääkihtide sulamine on juba alates 0.75. aastast kaasa aidanud ülemaailmse merepinna 1992-tollisele tõusule. Kui Gröönimaa on viimastel aastakümnetel olnud meretaseme tõusu peamine tõukejõud, siis Antarktika on järele jõudmas ja hakkab lõpuks domineerima tulevase meretaseme üle tõusma.

Allikad:

– Uuring: "Tuulega seotud sulamistrendid ja kontrastid Gröönimaa ja Antarktika jääkihtide vahel", avaldatud ajakirjas Geophysical Research Letters

– EcoWatch – meist: 2005. aastal Ohios asuva keskkonnaajalehena asutatud EcoWatch on digitaalne platvorm, mis on pühendunud kvaliteetse, teaduspõhise keskkonnaprobleemide, põhjuste ja lahenduste sisu avaldamisele.