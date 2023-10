Einsteini ja Euleri kahtlemine: gravitatsiooniseaduste testimine universumis

1915. aastal tutvustas Albert Einstein oma üldrelatiivsusteooriat, mis muutis meie arusaama universumist. Selle asemel, et pidada ruumi ja aega fikseeritud üksusteks, tegi Einstein ettepaneku, et need oleksid dünaamilised ning mateeria ja valgusega läbi põimunud. Tema võrrandid selgitasid, kuidas aine kõverub ja kõverdab aegruumi, mõjutades tähtede, galaktikate ja valguse liikumist.

Kuid kas saame olla kindlad, et Einsteini võrrandid kehtivad alati? Kas on olukordi, kus neid võidakse rikkuda või kus 18. sajandi matemaatiku Leonhard Euleri pakutud võrrandid võivad vajada muutmist? See on küsimus, mida teadlased on uurinud, eriti arvestades meie universumis endiselt eksisteerivaid saladusi.

Üks neist mõistatustest on tumeaine, teatud tüüpi aine, mida praeguste teleskoopidega ei ole võimalik tuvastada. Fritz Zwicky täheldas 1930. aastatel, et universumis on viis korda rohkem ainet, kui me suudame tuvastada. Ta nimetas seda nähtamatut ainet "tumeaineks". Teadlased ei ole suutnud tuvastada tumeaine osakesi ega mõista nende käitumist. Kas tumeainele võivad mõjuda erinevad jõud kui tavalisele ainele, mis seab Euleri võrrandi kahtluse alla?

Teine mõistatus on tähelepanek, et universumi paisumine kiireneb, vastupidiselt sellele, mida ennustab Einsteini teooria. Teadlased püüavad endiselt mõista selle käitumise põhjuseid. Kas on veel üks "tume" aine, millel on tõrjuv gravitatsioon? Või pole Einsteini gravitatsiooniteooria väga suurtes mastaapides rakendatav? Need mõistatused annavad motivatsiooni Einsteini ja Euleri pakutud seaduste testimiseks.

Teadlased on uurinud gravitatsiooni käitumist universumis suurte vahemaade tagant. Nad on tuvastanud modifitseeritud gravitatsiooni allkirja, mida nimetatakse "gravitatsiooniliseks libisemiseks". Üldrelatiivsusteooria järgi peaksid valgus ja mateeria läbi moonutatud aegruumi reisides kogema sama paindumist. Võrreldes seda, kuidas galaktikad kukuvad gravitatsioonikaevudesse ja kuidas nendest galaktikate valgust kõrvale kaldutakse, saavad teadlased kindlaks teha, kas tegemist on gravitatsioonilise libisemisega.

Kui aga tuvastatakse gravitatsiooniline libisemine, on keeruline kindlaks teha, kas see on tingitud Einsteini seaduste või Euleri võrrandi modifikatsioonist. Nende kahe eristamiseks peavad teadlased mõõtma "gravitatsioonilise punanihkena" tuntud efekti, mida saab teha teleskoopidega, nagu Dark Energy Spectroscopic Instrument ja Square Kilometer Array.

Hiljutises ajakirjas Nature Astronomy avaldatud uuringus jõudsid teadlased järeldusele, et ainult gravitatsioonilise libisemise mõõtmine ei saa kindlaks teha, kas tegemist on Einsteini seaduste või Euleri võrrandi modifikatsiooniga. Gravitatsioonilise punanihke mõõtmise abil võib aga olla võimalik seda vahet teha. Väljakutse seisneb selles, et teleskoobid suudavad mõõta ainult galaktikate kollektiivset liikumist, mis sisaldavad nii tavalist ainet kui ka tumeainet. Selle stsenaariumi korral muutub tumeaine ja modifitseeritud gravitatsiooni mõju eristamine keeruliseks.

Gravitatsiooniline punanihe, mida mõjutavad ainult aja moonutused, annab võimaluse gravitatsioonipotentsiaali vahetult uurida. Kui valgus väljub gravitatsioonipotentsiaalist, nihkub selle värvus punase poole, mis näitab gravitatsiooni punanihet. See efekt erineb gravitatsiooniläätsedest, mida põhjustavad nii ruumi- kui ka ajamoonutused.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Einsteini ja Euleri võrrandite kehtivuse uurimine on meie universumi saladuste mõistmiseks oluline ettevõtmine. Kuigi gravitatsioonilise libisemise mõõtmine ei pruugi anda lõplikku vastust, võib gravitatsioonilise punanihke mõõtmine aidata eristada Einsteini gravitatsiooni ja Euleri võrrandi modifikatsioone. Teleskoopide ja vaatlustehnikate edasised edusammud võimaldavad teadlastel lahti harutada gravitatsiooni ja universumi tegelikku olemust.

