Grafeeni paelad pakuvad paremat platvormi Twistronics-uuringuteks

Uus lähenemisviis twistronikauuringutele, mis hõlmab grafeeniribasid, võib anda teadlastele parema kontrolli pöördenurga üle ja hõlbustada kahemõõtmeliste (2D) materjalide külgnevate kihtide keerdumisest ja pingutamisest tekkivate elektrooniliste efektide uurimist. Varasemad twistronikauuringud keskendusid kahe materjalihelbe keerdumisele ja nende virnastamisele, kuid uus lindil põhinev tehnika võimaldab pidevamat pöördenurka muuta, pakkudes paremat kontrolli ja võimaldades elektrooniliste efektide uurimist lihtsamalt.

2D-materjalide kihte virnastades ja nende vahelist nurka muutes on teadlased avastanud, et nad võivad muuta nende materjalide elektroonilisi omadusi. Näiteks tekib grafeeni kaksikkihil kuusnurkse boornitriidiga kokkupuutel ribapilu. Selle põhjuseks on asjaolu, et grafeeni ja hBN-i veidi mittevastavad kihid moodustavad muaree supervõre, mis võimaldab tekkida ribapilu. Kihti edasi keerates ja nende vahelist nurka suurendades kaob ribavahe.

See võime muuta elektroonilisi omadusi ilma materjali keemilist koostist muutmata on seadme inseneritöös põhimõtteliselt uus suund ja seda on nimetatud "twistronikaks". Pöördenurkade ja sellega seotud pinge kontrollimine jääb siiski väljakutseks, kuna proovi erinevatel piirkondadel võivad olla erinevad elektroonilised omadused. Selle ületamiseks asetasid Columbia ülikooli teadlased hBN-i peale lindikujulise grafeenikihi ja painutasid pieso-aatomjõumikroskoobi abil aeglaselt lindi ühe otsa. See lõi pidevalt muutuva pöördenurga ja ühtlase deformatsiooniprofiili, mida oli võimalik ennustada.

Teadlased suutsid pidevalt häälestada nii deformatsiooni- kui ka pöördenurka, andes neile enneolematu juurdepääsu keerdnurkade "faasidiagrammile". See juhtimistase võimaldab täpselt kaardistada elektroonilise riba struktuuri sõltuvust pöördenurgast, mis varem polnud võimalik. Lisaks annab uus tehnika esimese võimaluse mõõta tüve rolli maagilise nurga kahekihilistes grafeenisüsteemides reprodutseeritaval viisil ja avab uusi ideid elektroonilise riba struktuuri juhtimiseks keerdkihtsüsteemides.

