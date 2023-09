Käitumise paindlikkus hõlbustab suure sabaga grackle'ide leviala kiiret laiendamist

Max Plancki evolutsioonilise antropoloogia instituudi, California Santa Barbara ülikooli ja Rochesteri ülikooli teadlased on avastanud, et suursabaline rästas, linnuliik, mis on oma populatsiooni kogu Põhja-Ameerikas kiiresti laiendanud, on tänu oma edule tänu oma edule. käitumine. Uurijad leidsid, et erinevalt nende lähimast sugulasest, paadisaba-kärbist, on suur-saba-kärbikud oma elupaiga laiust suurendanud ja kohanenud elama linnalisemas ja kuivemas keskkonnas.

Uuring, mis põhines kodanikuteaduslikel vaatlustel lindude esinemise kohta aastatel 1979–2019, näitas, et rästakad ei kolinud lihtsalt uutesse elupaikadesse, mis vastasid nende varasematele nõuetele, vaid laiendasid aktiivselt oma levila, muutes oma elupaigaeelistusi. Vastupidiselt nihutasid paadisaba-grackles oma levila kliimamuutuste tõttu vaid veidi põhja poole.

Teadlased uurisid ka käitumise rolli suur-saba-kracklede võimes kohaneda uute elupaikadega. Nad leidsid, et levila serval asuv populatsioon oli rohkem paindlik ja püsiv kui mitte-serva populatsioon. Teadlased oletavad, et püsivus võimaldab inimestel leida lahendusi uutes keskkondades väljakutsetele, samas kui paindlikkuse varieeruvus populatsioonis suurendab eduka laienemise võimalusi.

Leiud rõhutavad paindlikkuse ja püsivuse tähtsust levila kiire laienemise hõlbustamisel ning viitavad sellele, et mõistmine, kuidas sellised liigid nagu suure sabaga rästad kohanevad uute keskkondadega, võiksid anda ülevaate, kuidas aidata kahanevatel liikidel keskkonnamuutustega toime tulla.

Allikas: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)