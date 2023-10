Globaalne soojenemine võib suurendada korallriffide kiskja levikut

Globaalne soojenemine mitte ainult ei soodusta korallide pleekimist, vaid võib suurendada ka okkakroonsete meritähtede populatsiooni, mis on tuntud korallriffide röövloomad. Need meritähed on täiskasvanueas tõelised kiskjad, kes õgivad korallriffe. Alaealistena käituvad nad aga taimtoidulistena ja ootavad eluskorallide taastumist, enne kui korallikiskjateks saavad.

Sydney ülikooli teadlased viisid läbi katsed, et testida noore okkakrooniga meritähte vastupidavust kuumastressile. Katsete eesmärk oli matkida mere kuumalainete tingimusi, mis põhjustavad korallide pleekimist ja suremust. Meritähed puutusid kokku kuumalainete stsenaariumidega, mille temperatuur jäi vahemikku 28 °C kuni 30 °C, ja neil oli võrreldes korallidega oluliselt suurem tolerantsus kuumalainete tingimuste suhtes.

Ajakirjas Global Change Biology avaldatud uuringust selgus, et okkakrooniga meritähtede noored talusid kõrgeid temperatuure kuni 20 päeva. See takistus on peaaegu kolm korda suurem kui kuumuse intensiivsus, mis põhjustab korallide pleegitamist. Leiud viitavad sellele, et soojenevad veed võivad nendele meritähtedele tegelikult kasu tuua. Korallide pleekimisest ja suremusest tulenev korallipuru elupaikade arvukus võimaldab nende arvukust aja jooksul suurendada.

Ookeani soojenemine on otsene oht korallide ellujäämisele, kuna mitmesugused koralliliigid kaovad sellistes piirkondades nagu Vahemeri ja Austraalia Suur Vallrahu, mis kogevad tugevat pleekimist. Austraalia valitsuse raporti kohaselt kahjustas 91% Suure Vallrahu korallidest pikaajalise suvise kuumalaine tõttu pleegitamine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et globaalne soojenemine kujutab korallriffidele märkimisväärset ohtu mitte ainult pleegitamise, vaid ka potentsiaalselt soodustades okkakroonsete meritähtede levikut. Kliimamuutuste mõju mere ökosüsteemidele mõistmine on kaitsealaste jõupingutuste jaoks ülioluline.

Allikad:

– Sydney ülikool

– Global Change Biology Journal