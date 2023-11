Uued ülevaated Io vulkaanilisest tegevusest

NASA Jet Propulsion Laboratory, California Tehnoloogiainstituudi, Arizona ülikooli ja Arizona osariigi ülikooli teadlaste meeskonna hiljutine uuring on heitnud uut valgust Jupiteri ühe kuu Io vulkaanilisele aktiivsusele. Analüüsides Juno kosmoseaparaadi anduritelt saadud soojuse emissiooni andmeid, suutsid teadlased luua globaalse ülevaate Io vulkaanilisest aktiivsusest.

Varasemad uuringud näitasid, et Io on Päikesesüsteemi vulkaaniliselt kõige aktiivsem objekt, mille pind on kaetud kaldeerade ja sulakivijõgedega. Teadlased on selle intensiivse vulkaanilise tegevuse allika vastu juba pikka aega huvi tundnud. Valitsev hüpotees viitab sellele, et Jupiteri gravitatsioonijõust põhjustatud loodete kuumenemine vastutab vulkaanipursete õhutamiseks vajaliku soojuse tekitamise eest. Siiski on vaieldud selle üle, kas see kuumus pärineb sügavalt Io seest või selle pinnale lähemalt.

Uus uuring annab veenvaid tõendeid, mis toetavad viimast hüpoteesi. Teadlased avastasid, et Io eraldab oma madalamatel laiuskraadidel 60% rohkem soojust kui kõrgematel laiuskraadidel. See leid viitab sellele, et vulkaanilise tegevuse eest vastutav soojus on koondunud vahetult Kuu pinna alla. Uurijad väidavad, et Iol võib selle maakoore all olla pehme ülemine vahevöö või isegi sula ookean.

Uurimisrühma loodud globaalne vaade Io vulkaanilisele tegevusele põhineb 266 vulkaanilise leviala analüüsil. See põhjalik soojuskaart annab väärtuslikku teavet vulkaanilise tegevuse jaotusest ja intensiivsusest üle Kuu. Samuti rõhutab see Io pooluste uurimise tähtsust, millele varasemates uuringutes oli vähe tähelepanu pööratud.

Io vulkanismi dünaamika mõistmine on ülioluline planeedi geoloogia saladuste ja taevakehasid kujundavate protsesside lahtiharutamiseks. Tulevased uuringud tuginevad kahtlemata nendele leidudele, pakkudes potentsiaalselt veelgi üksikasjalikumaid teadmisi Io intrigeerivast vulkaanilisest aktiivsusest.

FAQ

Mis on Io vulkaanilise tegevuse peamine soojusallikas?

Arvatakse, et Io vulkaanilise tegevuse peamine soojusallikas on Jupiteri gravitatsioonijõust põhjustatud loodete kuumenemine. Io ja Jupiteri vahelise kauguse muutused põhjustavad Kuu kivises materjalis hõõrdumist, mis tekitab soojust.

Kus asub Io vulkaanilise aktiivsuse eest vastutav soojus?

Uued uuringud näitavad, et Io vulkaanilise aktiivsuse eest vastutav soojus on koondunud vahetult Kuu pinna alla, eriti selle madalamatel laiuskraadidel. See leid viitab pehme ülemise vahevöö või isegi sula ookeani võimalusele Io maakoore all.

Kuidas loodi globaalne vaade Io vulkaanilisele tegevusele?

Globaalne vaade Io vulkaanilisele aktiivsusele loodi Juno kosmoseaparaadi anduritelt saadud soojuse emissiooniandmete analüüsimisel. Teadlased ühendasid Juno ümber Jupiteri pooluste orbiidil saadud uued andmed varasemate andmetega, et kaardistada 266 vulkaanilist leviala üle Io.

Miks on Io pooluste uurimine oluline?

Io pooluste uurimine on Kuu vulkaanilise tegevuse leviku ja intensiivsuse mõistmiseks ülioluline. Varasemad uuringud on keskendunud peamiselt Io ekvaatorile ja selle pooluste kohta teati vähe. Uus uuring toob esile polaaralade uurimise vajaduse, et saada igakülgne arusaam Io vulkaanilistest protsessidest.

Allikas: füüsiline.org