Inimliikide evolutsioon: Genoomianalüüsi ülevaated

2022. aasta novembris ületas inimeste arv Maal kaheksa miljardit inimest, mis tõstab esile meie liigi domineerimise ja võime kasutada meid ümbritsevat keskkonda. See domineerimine on aga maksma läinud, kuna elupaikade hävimine, reostus ja kliimamuutused on viinud mitmed liigid väljasuremise äärele. Huvitaval kombel on inimkonna evolutsiooni ajaloos olnud hetki, kus meie liik ise oleks võinud silmitsi seista väljasuremisega.

Teadlased on inimliigi evolutsiooni ja ajaloo mõistmiseks pöördunud genoomijärjestuste poole. Genoomijärjestused koos fossiilsete tõenditega on andnud üksikasjaliku ülevaate inimese evolutsiooni teekonnast. Kuigi iidne DNA pakub hiljutisi teadmisi, säilib vanem DNA harva puutumatuna.

Genoomijärjestused annavad ülevaate inimese evolutsiooni molekulaarsest kellast. Genoomis akumuleeruvad konstantse kiirusega geneetilised variatsioonid ning sugurakkude tekke käigus toimub rekombinatsioon ja geneetilise materjali vahetus. Vastavalt matrilineaalselt ja patrilineaalselt edastatud mitokondriaalsete ja Y-kromosoomi järjestuste analüüsid on samuti aidanud kaasa meie arusaamisele inimese evolutsioonist.

Teadlased on arvutusvahendeid kasutades tuvastanud rahvastiku kitsaskohti ja asutajasündmusi, samuti määranud kindlaks geneetiliste haiguste vanuse. Näiteks sirprakuline aneemia tekkis umbes 7,300 aastat tagasi tänapäeva populatsioonide genoomijärjestuste põhjal.

Populatsiooni kitsaskohad tekivad siis, kui populatsioon väheneb väikese arvu isenditeni, mis toob kaasa geneetilise materjali jagamise suurenemise järgmiste põlvkondade vahel. Kitsaskohtadest ja muudest teguritest, nagu ränne ja isoleeritus, tulenevad asutajad võivad kaasa tuua teatud haiguste ja tunnuste leviku elanikkonna hulgas. Näiteks Ashkenazi juutidel ja teatud endogaamsetel rühmadel Indias on sellised asutajad.

Hiljutised uuringud on näidanud, et tänapäeva inimpopulatsioon pärines tõenäoliselt ligikaudu 1,200 esivanemast, mis seab varasemad hinnangud kahtluse alla. See kitsaskoht tekkis umbes 900,000 XNUMX aastat tagasi, langedes kokku drastiliste kliimamuutustega, mis võisid ohustada paljude liikide, sealhulgas meie esivanemate ellujäämist. Inimpopulatsiooni taastumine sellest kitsaskohast võib olla tingitud külalislahkemate keskkonnatingimuste kujunemisest, tulekahjude ohjamisest ja põllumajanduse võimalikust kasutuselevõtust.

Inimese evolutsiooni kitsaskohal oli olulisi tagajärgi geneetilisele mitmekesisusele ja see kujundas inimkonda tõenäoliselt teadmata viisil. Uurides oma esivanemate geneetilisi plaane, saame sügavamalt aru geneetilistest uuendustest, mis võimaldasid meil saada domineerivaks liigiks Maal. Need teadmised võivad meid suunata ka praeguste ja tulevaste väljakutsetega, nagu kliimamuutused ja nakkushaigused, silmitsi seismisel.

