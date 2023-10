Teadlased analüüsivad neandertallaste DNA levikut tänapäeva inimestel

Genfi ülikooli (UNIGE) teadlased viisid läbi uuringu, milles analüüsiti neandertallaste DNA levikut tänapäeva inimese genoomis viimase 40,000 XNUMX aasta jooksul. Ajakirjas Science Advances avaldatud uuring annab ülevaate neandertallaste ja tänapäeva inimeste ühisest ajaloost.

Uuring paljastab, et Aafrikast pärit kaasaegsed inimesed hakkasid Euraasia lääneosas neandertallasi asendama 40,000 XNUMX aastat tagasi. See asendus toimus järk-järgult mitme aastatuhande jooksul, mis viis neandertallase DNA integreerumiseni tänapäeva inimese genoomi.

Uurijad uurisid Euraasia paleogenoome analüüsides neandertallaste introgressioonigradientide olemasolu pärast inimese laienemist. Nad leidsid, et Aafrikast väljapoole laienemise tulemusena tekkisid neandertallaste esivanemate ruumilised gradiendid, mis püsisid kogu aja jooksul. Varase neoliitikumi põllumeeste laienemine mängis olulist rolli neandertallaste sissetungi vähendamisel Euroopa populatsioonides võrreldes Aasia populatsioonidega.

Genoomide järjestamine ja võrdlev analüüs on kindlaks teinud, et neandertallased ja nüüdisinimesed ristusid, mille tulemuseks on umbes kaks protsenti neandertallaste DNA-st tänapäeva euraaslastel. See protsent on Euraasia piirkondade vahel pisut erinev, Aasia populatsioonides on neandertallaste DNA osakaal veidi suurem kui Euroopa populatsioonides.

Üks hüpotees selle erinevuse selgitamiseks on see, et looduslikul valikul võis olla erinevates populatsioonides neandertallaste geenidele erinev mõju. Kuid UNIGE teadlased pakuvad välja alternatiivse hüpoteesi, mis põhineb rändevoogudel. Nende hüpoteesi kohaselt, mida kaugemale Aafrikast eemaldub, seda suurem on neandertallaste DNA osakaal, kuna neandertallased asusid peamiselt Euroopas.

Selle hüpoteesi kontrollimiseks kasutasid teadlased enam kui 4,000 genoomi andmebaasi isikutelt, kes elasid Euraasias viimase 40 aastatuhande jooksul. Statistilised analüüsid näitasid, et Euroopa paleoliitikumi küttide-korilastel oli neandertallaste DNA osakaal veidi suurem kui Aasia omadel. Neoliitikumi perioodile üleminekul aga neandertallaste DNA osakaal Euroopa populatsioonides vähenes. See langus langes kokku esimeste põllumeeste saabumisega Anatooliast, kellel oli väiksem osa neandertallaste DNA-st. Nende põllumeeste ja Euroopa populatsioonide ristumine lahjendas neandertallaste DNA-d veelgi.

Uuring tõstab esile iidsete genoomide ja arheoloogiliste andmete kasutamist hübridiseerunud liikide ajaloo jälgimiseks. See annab ka viite tulevastele uuringutele, et tuvastada geneetilisi profiile, mis erinevad keskmisest ja millel võib olla kasulikke või ebasoodsaid mõjusid.

