Uus meetod võimaldab loomadel geenide samaaegset muutmist

ETH Zürichi teadlased on välja töötanud meetodi, mis võimaldab CRISPR-Cas geenikääre kasutades ühe looma rakkudes mitut geeni modifikatsiooni. Üksikute organite rakud on geneetiliselt muundatud mosaiikitaoliselt, kusjuures igas rakus on muudetud ainult ühte geeni. See meetod võimaldab teadlastel uurida erinevate geenimuutuste mõju ühe katsega.

Teadlased rakendasid seda lähenemisviisi edukalt täiskasvanud hiirtel, märkides esimest korda elusloomade puhul. Nad kasutasid adeno-assotsieerunud viirust (AAV), et anda hiirte rakkudele juhiseid geenide hävitamiseks. Nakatades hiiri erinevaid juhiseid kandvate viiruste seguga, suutsid nad ajurakkudes erinevad geenid välja lülitada.

Seda meetodit kasutades said teadlased uusi teadmisi haruldase geneetilise häire kohta inimestel, mida tuntakse 22q11.2 deletsiooni sündroomina. Nad keskendusid 29 geenile haigusega seotud kromosomaalses piirkonnas ja avastasid, et kolm neist geenidest mängivad olulist rolli ajurakkude düsfunktsioonis. Uuring paljastas ka hiirerakkude mustreid, mis meenutavad skisofreeniat ja autismispektri häireid. See uus teave võib potentsiaalselt viia ravimite väljatöötamiseni, mis kompenseerivad ebanormaalset geeniaktiivsust.

Meetodil on rakendusi lisaks selle konkreetse geneetilise häire uurimisele. Seda saab kasutada muude geneetiliste häirete ja mitme geeniga haiguste uurimiseks. Teadlased kavatsevad suurendada modifitseeritud geenide arvu praeguselt 29-lt mitmesajani eksperimendi kohta. Nad on taotlenud tehnoloogiale patenti ja loovad selle meetodi edasiarendamiseks ja kasutamiseks kõrvalettevõtte.

