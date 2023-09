Geeniuuringute tulevik: CRISPR-tehnoloogia edusammud

ETH Zürichi teadlased on teinud märkimisväärseid edusamme geneetilise muundamise valdkonnas oma uue meetodiga, mis võimaldab neil loomadel iga rakku erinevalt geneetiliselt muuta. Sellel läbimurdelisel tehnikal on potentsiaal muuta geeniuuringud revolutsiooniliseks, võimaldades teadlastel uurida mitme geeni modifikatsiooni mõju ühe katsega. Varem pidid teadlased läbi viima arvukalt loomkatseid, millest igaüks keskendus erinevale geenimodifikatsioonile. Uus meetod, kasutades CRISPR-Cas geenikääre, teeb ühe looma rakkudes samaaegselt mitu geenimuutust, mis meenutab mosaiiki. Kuigi igas rakus on muudetud ainult ühte geeni, on modifikatsioonid elundi erinevates rakkudes erinevad, võimaldades täpset analüüsi.

Ajakirjas Nature avaldatud murrangulises uuringus rakendasid ETH Zürichi teadlased seda meetodit edukalt täiskasvanud hiirtel. Kasutades kohaletoimetamissüsteemina adeno-assotsieerunud viirust (AAV), suutsid nad sihtida ja modifitseerida hiirte rakkudes spetsiifilisi geene. Teadlased keskendusid 29 geenile, mis on aktiivsed hiire ajus ja uurisid üksikute ajurakkude RNA profiile pärast iga geeni muutmist. Selle analüüsi abil avastasid nad kolm geeni, mis on peamiselt vastutavad ajurakkude düsfunktsiooni eest haruldases geneetilises häires, mida tuntakse 22q11.2 deletsiooni sündroomina. Lisaks leidsid nad hiirerakkudes mustreid, mis meenutasid skisofreenia ja autismispektri häirete sümptomeid.

Võimalus uurida täiskasvanud loomade geneetilisi häireid edendab oluliselt selle valdkonna teadusuuringuid. Uus tehnika on eriti väärtuslik selliste keeruliste haiguste puhul nagu skisofreenia, kus rolli mängivad mitmed geenid. Seda meetodit saab kasutada geenide ebanormaalse aktiivsuse uurimiseks ja ravimite väljatöötamiseks, mis suudavad neid kõrvalekaldeid kompenseerida. Teadlased soovivad juba laiendada modifitseeritud geenide arvu eksperimendi kohta 29-lt mitmele sajale, muutes lähenemisviisi veelgi võimsamaks.

ETH Zurich on taotlenud sellele uuenduslikule tehnoloogiale patenti ja teadlased kavatsevad meetodi edasiarendamiseks ja kasutamiseks luua kõrvalettevõtte. CRISPR-tehnoloogia edusammud on avanud lõputud võimalused biomeditsiinilisteks uuringuteks, võimaldades teadlastel saada ühest katsest hulgaliselt teavet ja kiirendada keeruliste geneetiliste haiguste molekulaarsete põhjuste otsimist.

