Geenide avastamine parandab arusaamist juurekarvade kasvust ja nitraatide otsimisest kõrrelistel

Washingtoni osariigi ülikooli teadlased on tuvastanud geeni nimega "BUZZ", mis mängib taimede juurekarvade kasvus otsustavat rolli. Juurekarvad on pisikesed struktuurid, mis aitavad taimedel mullast vett ja toitaineid omastada. Selle geeni avastamine ei heida valgust mitte ainult juurekasvu mehhanismidele, vaid sellel on ka potentsiaali suurendada jätkusuutlikku põllukultuuride tootmist.

Leiti, et BUZZ geen reguleerib juurte kasvu nii kiiruse kui ka külgmiste juurte initsiatsiooni osas vastusena nitraatide kontsentratsioonile mullas. Lämmastik on taimede kasvu jaoks oluline toitaine ja nitraadid on peamine lämmastikuallikas. Mõistmine, kuidas taimed nitraate leiavad ja kasutavad, võib avaldada märkimisväärset mõju põllumajandusele, väetamistavadele ja keskkonnasäästlikkusele.

Huvitav on see, et BUZZ geen ekspresseerub madalal tasemel ja seda polnud kunagi varem kirjeldatud. See muutis selle tuvastamise keeruliseks. Arvatakse, et geen on säilinud erinevates rohuliikides, sealhulgas olulistes põllukultuurides nagu nisu, riis, mais ja oder. Nende põllukultuuride nitraate leidmise ja tõhusa kasutamise võime suurendamine võib avaldada sügavat mõju ülemaailmsele toidutootmisele.

Teadlased uurivad nüüd sügavamalt BUZZ-i geeni kontrollitavaid mehhanisme. Selle geeni spetsiifilised funktsioonid lahti harutades loodavad nad avastada rohkem teadmisi nitraatide toitumise ja juurestiku arengu kohta.

Uuringut juhtisid Washingtoni osariigi ülikooli labori doktorandid koos teiste institutsioonide kaastöötajatega. Tulemused rõhutavad alusuuringute tähtsust fundamentaalsete bioloogiliste protsesside mõistmisel, mis võib lõppkokkuvõttes viia praktiliste rakendusteni põllukultuuride parandamisel ja jätkusuutlikkuses.

