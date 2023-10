Kosmilise balleti avalikustamine: miljardi aasta vanune galaktika kokkupõrge

Tšiilis asuva Gemini South teleskoobi abil on astronoomid jäädvustanud hingekosutava kosmilise nähtuse. Miljardi aasta vanuse spiraalgalaktika kokkupõrke järel on nad olnud tunnistajaks suurejoonelisele vaatepildile, kuidas keerlevad tähtedevahelise tolmu ja gaasi ribad, mis meenutavad suhkruvatti, mis mähkub õrnalt ümber eellasgalaktikate ühinevate tuumade.

NGC 7727, kõnealune omapärane galaktika, asub meie Linnuteest umbes 90 miljoni valgusaasta kaugusel Veevalaja tähtkujus. Sügaval selle taevase kaose sees peitub paar ülimassiivset musta auku, mille gravitatsiooniline embus trotsib mõistmist. Ühe behemoti musta augu mass on 154 miljonit korda suurem kui meie Päikesel, samas kui selle kaaslase mass on 6.3 miljonit päikesemassi. Märkimisväärne on see, et need kolossaalsed objektid asuvad üksteisest vaid 1600 valgusaasta kaugusel, esindades Maale lähimat teadaolevat ülimassiivsete mustade aukude paari.

Teadlased ennustavad, et järgmise 250 miljoni aasta jooksul ühinevad need titaanlikud mustad augud lõpuks kokku, moodustades veelgi kolossaalsema musta augu. Ka NGC 7727 enda saatus läbib dramaatiliselt muutumise. Galaktika, mis praegu põleb noortest tähtedest ja elavatest tähtedest, hakkab järk-järgult asuma ja muutuma elliptiliseks galaktikaks, mis koosneb peamiselt vanematest tähtedest, mille tähtede moodustumine on minimaalne – protsess, mis on võimalik pilguheit meie Linnutee ja selle naaberriikide tulevikku Andromeeda galaktika, mis on määratud ühinema miljardite aastate pärast.

Gemini Southile paigaldatud Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) tehtud vapustav pilt demonstreerib nende tipptasemel teleskoopide võimsust ja täpsust, mis on osa Rahvusvahelisest Gemini Observatooriumist, mida haldab National Science Foundationi NOIRLab. Kaks 8.1-meetrise läbimõõduga optilise/infrapuna-teleskoobid paiknevad strateegiliselt kahel Maa parimal vaatluskohal, pakkudes ületamatuid võimalusi nii optilises kui infrapuna-astronoomias.

Liituge meiega, kui alustame seda kosmilist balletti, avastades süvakosmose saladusi ja avades galaktikate kokkupõrgetes ja ühinemistes peituvaid saladusi, maalides aukartust äratava portree tohutust ja pidevalt arenevast universumist.

