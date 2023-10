Uuringus leiti, et LGBTQ+ noorukite seas on liigsöömissagedus suurem

By

Hiljuti ajakirjas Journal of Eating Disorders avaldatud uuringust selgub, et lesbi, gei ja biseksuaalide (LGB) noorukite seas esineb Ameerika Ühendriikides ülesöömist oluliselt rohkem kui nende heteroseksuaalsete eakaaslastega. Uuring, mida juhtis dr Jason Nagata California ülikoolist San Franciscos, viitab sellele, et LGBTQ+ noorte diskrimineerimine ja häbimärgistamine võivad kaasa aidata ebakorrapärase söömise riski suurenemisele.

Teadlased analüüsisid andmeid enam kui 10,000 10 noorukitelt vanuses 14–28 aastat, kes osalesid noorukite aju kognitiivse arengu uuringus. Nad leidsid, et LGB noorukitel oli üle kahe korra suurem tõenäosus ülesöömisest, mida iseloomustab ebatavaliselt suure toidukoguse tarbimine ja suutmatus söömist lõpetada. Uuring näitas ka, et noorukitel poistel oli tüdrukutega võrreldes XNUMX% suurem tõenäosus liigsöömiseks.

Uuringu kaasautori dr Kyle Gansoni sõnul võib see sooline ebavõrdsus olla seotud poiste sooviga lihaselisuse ja suurema kehaehituse järele. Poisid, kes soovivad neid eesmärke saavutada, võivad tarbida suuremas koguses toitu, mis võib põhjustada sagedasi ülesöömishoogusid.

Liigsöömishäire, ehkki alauuritud ja sageli valesti mõistetud, on USA-s kõige levinum söömishäire. Sellel võivad olla tõsised psühholoogilised tagajärjed, nagu depressioon ja ärevus, aga ka pikaajalised füüsilise tervisega seotud tüsistused, nagu diabeet ja südamehaigused.

Uuring rõhutab söömishäiretega noorukitele sobiva toe pakkumise tähtsust. Vaimse tervise, meditsiini- ja toitumisspetsialiste kaasav terviklik lähenemisviis on tõhusa ravi jaoks ülioluline. Dr Nagata rõhutab, et tervishoiuteenuse osutajad peaksid looma LGBTQ+ noortele kaasava ja tervitatava keskkonna, arvestades nende suuremat riski haigestuda söömishäiretesse.

Kokkuvõtteks heidab see uuring valgust LGBTQ+ noorukite liigsöömissageduse erinevustele. See rõhutab vajadust sihipäraste sekkumiste ja tugisüsteemide järele, et tulla toime selle haavatava elanikkonna konkreetsete väljakutsetega.

Allikas:

– Jason M. Nagata jt, Söömishäirete sotsiaalne epidemioloogia ja käitumine varases noorukites, Journal of Eating Disorders (2023). DOI: 10.1186/s40337-023-00904-x