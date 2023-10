Üldrelatiivsuse gravitatsioonilainete testide tugevdamine astrofüüsikaliste eelduste vastu

Üldrelatiivsusteooria (GR) on olnud uskumatult edukas gravitatsioonimudel, mis on läbinud kõik katsed. Siiski on see teadaolevalt mittetäielik ega ole täielikult kooskõlas teiste füüsikaliste põhiteooriatega. LIGO katsega tuvastatud gravitatsioonilained (GW-d) pakuvad uut akent GR kehtivuse kontrollimiseks. Uurides kõrvalekaldeid prognoositud ja täheldatud GW lainekujude vahel, saavad füüsikud otsida füüsikat väljaspool GR-i.

GW andmete analüüsimiseks kasutatakse Bayesi tõenäosusmudeleid. Need mudelid arvutavad andmete põhjal lainekuju tõenäosuse. See hõlmab mudeli parameetrite seostamist, mis kirjeldavad kõrvalekaldeid GR-st ja mustade aukude populatsioonist vaadeldud andmetega. Bayesi analüüs tugineb ka prioriteedile, mis on tõenäosusjaotused, mis esindavad parameetrite eelnevaid teadmisi. Priorid võivad olla informatiivsed või mitteinformatiivsed, olenevalt meie eelnevast arusaamisest parameetritest.

Üks väljakutse GR testimisel GW andmetega on tugev korrelatsioon mustade aukude binaarfailide populatsiooni kirjeldavate parameetrite ja GR-i kõrvalekaldeid kirjeldavate parameetrite vahel. Halvad eeldused mustade aukude populatsiooni kohta võivad kallutada järeldusi kõrvalekallete kohta GR-st. Näiteks mustade aukude populatsiooni ühtse priori eeldamine, kui see tegelikult järgib võimuseaduse jaotust, tooks kaasa kallutatud tulemuse.

Astrofüüsikaliste eelduste mõju demonstreerimiseks võrdlesid autorid ühtse prioriteediga mudeleid astrofüüsiliselt motiveeritud prioriteediga mudelitega. Tulemused näitasid olulisi erinevusi tagumises jaotuses. Astrofüüsikalise teabe kaasamine tõi kaasa võrdsemate massisuhetega kahendfailide eelistamise, mille tulemuseks oli väiksem ühinemismass ja negatiivsem hälbekoefitsient.

Autorid kasutasid ka LIGO andmeid, et piirata gravitoni, hüpoteesitud osakese massi, mis vahendab gravitatsioonilisi interaktsioone. Astrofüüsikaliste prioriteedi kaasamisega vähendati gravitoni massi piirangut, mis näitas suuremat toetust massivaba gravitonile ja vähem toetust kõrvalekalletele GR-st.

Kokkuvõtteks rõhutavad autorid astrofüüsikaliste prioriteetide kaasamise tähtsust GR testidesse, kasutades GW andmeid. Need prioriteedid aitavad vähendada ebainformatiivsete prioriteedi kallutatust ja parandavad järelduste täpsust. Siiski on oluline eelnevast ruumist korralikult proovid võtta ja olla teadlik võimalikest kallutatustest, mis võivad siiski eksisteerida.

