Uus hoolduspunkti test ahvirõugete viiruse kiireks tuvastamiseks

By

Ajakirjas The Lancet Microbe avaldatud kontseptsiooni tõestusuuring tutvustab paljutõotavat hoolduskatset ahvirõugete viiruse (MPXV) kiireks tuvastamiseks. Austraalia teadlased töötasid välja isotermilise amplifikatsiooni ja CRISPR-Cas tehnoloogial põhineva analüüsi. Tänu oma kõrgele tundlikkusele ja spetsiifilisusele toimis analüüs kuldstandardi kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni (qPCR) testiga võrreldes hästi.

Ahvirõuged on zoonootiline haigus, mille põhjustab MPXV, suur kaheahelaline DNA viirus. Kuigi peamiselt teatati meestega seksivatest meestest, on juhtumeid täheldatud ka naistel ja imikutel. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas ahvirõuged 2022. aasta juulist kuni 2023. aasta maini rahvatervise hädaolukorraks selle äkilise ilmnemise, kiire leviku ja vaktsiini tõhususe kohta teabe puudumise tõttu.

Praegu on MPXV tuvastamise kuldstandardi diagnostiline meetod qPCR, mis nõuab spetsiaalset varustust ja koolitatud personali. Diagnoos tehakse tavaliselt spetsialiseeritud laborites ja pärast proovide võtmist võib tulemuste saamiseks kuluda mitu päeva, eriti vähese ressursiga seadetes.

Selles uuringus töötasid teadlased MPXV kiireks tuvastamiseks välja hoolduspunkti testi nimega "MPXV-CRISPR". Analüüs hõlmab genoomse DNA (gDNA) ekstraheerimist kliinilistest proovidest, millele järgneb amplifikatsioon ja tuvastamine, kasutades CRISPR-Cas12a-vahendatud DNA lõhustamist. Seda saab lugeda fluorestsentsipõhiste ja külgvooluga ribameetodite abil.

Analüüs näitas kliinilist tundlikkust 100% ja spetsiifilisust 99.3%, võrreldes qPCR testiga ning viiruslike ja bakteriaalsete patogeenide paneeliga. Külgvoolu näit saavutas MPXV puhul 100% tundlikkuse ja 98.6, XNUMX% spetsiifilisuse, ilma ristreaktsioonita teiste viiruste suhtes.

MPXV-CRISPR test võib olla väärtuslik tööriist MPXV kiireks hoolduspunkti diagnoosimiseks vähese ressursiga seadetes. Seda saab teha umbes 45 minutiga, tagades kiire ja täpse tulemuse. Analüüsi sihtmärgiks olevate ringlevate MPXV liinide ulatuse laiendamiseks on soovitatav teha täiendavaid uuringuid.

Allikad:

- Lancet Microbe: "Ahvirõugete viiruse kiire tuvastamine CRISPR-Cas12a vahendatud analüüsi abil: laboratoorse valideerimise ja hindamise uuring"

– Definitsioonid: Ahvirõugete viirus (MPXV): suur kaheahelaline DNA viirus, mis põhjustab ahvirõugeid – zoonootilist haigust, mis mõjutab nii inimesi kui ka loomi. MPXV-CRISPR: isotermilisel amplifikatsioonil ja CRISPR-Cas-tehnoloogial põhinev hooldustest MPXV kiireks tuvastamiseks. Hoolduskoha analüüs: diagnostiline test, mis on ette nähtud patsiendi viibimise kohas, mis annab kiireid tulemusi ilma spetsiaalse laborivarustuse või koolitatud personali vajaduseta. Isotermiline amplifikatsioon: meetod nukleiinhapete amplifitseerimiseks konstantsel temperatuuril, välistades vajaduse termotsükleri järele. CRISPR-Cas tehnoloogia: geenide redigeerimise tööriist, mis kasutab CRISPR RNA-d (crRNA) ja CRISPR-iga seotud (Cas) valke, et sihtida spetsiifilisi DNA järjestusi lõhustamiseks ja muutmiseks.