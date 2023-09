Gaasi tähtsus galaktika hingamises

Gaasil on galaktikate elutsüklis ülioluline roll. Kui astronoomiliste vaatluste keskmes on pikka aega olnud tähed ja galaktikad, siis alles hiljuti on teadlased suutnud näha ja paremini mõista gaasi olulist mõju nende kosmiliste struktuuride tekkele ja arengule.

Mõiste "gaas" viitab tähtedevahelisele keskkonnale, mida võib leida galaktikate vahel, samuti galaktikat tihedalt ümbritsevale galaktikat ümbritsevale gaasile. Neid termineid kasutavad astronoomid gaasi erinevate piirkondade kirjeldamiseks, kuid nende vahel pole ranget piiri.

Astronoomid on hakanud lahti harutama keerulist gaasivoolu galaktikate vahel, nende ümbergalaktilise keskkonna ja galaktikatevahelise keskkonna vahel. Sellel voolul on tähtede moodustumise reguleerimisel oluline roll, kuna gaasi pidev hingamine on uute tähtede sünni jaoks hädavajalik. Kui see vool lakkab, siis ka tähtede teke.

Galaktika hingamisprotsess hõlmab tähtede, gravitatsiooni ning gaasi temperatuuri ja tiheduse vastastikust mõju. Universumi tekkimisel kogunes gaas galaktikatesse ja sünnitas tähed. Kui tähed surevad, paiskavad nad gaasi tagasi ümbritsevasse ruumi, mis on esialgu kuum ja hajus. Kui gaas aga galaktikast lahkub, siis see jahtub ja selle tihedus suureneb. See võimaldab gravitatsioonil tõmmata gaasi tagasi galaktikasse, kus see võib kokku kukkuda ja moodustada uusi tähti.

Astronoomidel on alates 1960. aastatest õnnestunud jälgida gaasi voolu galaktikatesse ja sealt välja, kasutades kaugete kvasarite valgust. Nad on avastanud, et galaktikate lähedal asuval ümbergalaktilisel gaasil on kõrgem metallisus, mis näitab, et see on tähtede gaasi väljutamise tulemus. Ümbergalaktilises keskkonnas olev gaas toimib ka galaktikate tähtede tekke kütuseallikana.

Laiaulatuslikud uuringud on näidanud, et galaktilises keskkonnas olev gaas on kuni 1,000 korda tihedam kui galaktikatevahelises keskkonnas leiduv gaas. Selle gaasi temperatuur on vahemikus 10,000 1 kuni XNUMX miljon Kelvinit, muutes selle nii kuumemaks kui ka jahedamaks kui galaktikatevaheline gaas. Sissevoolava gaasi uurimine on aga keeruline, kuna signaalid kattuvad galaktikate endi signaalidega.

Gaasi väljavoolamise põhjus, mida on lihtsam jälgida, jääb ebaselgeks. See võib olla supernoova, tähetuule või isegi musta augu tagasiside tagajärg. Sellegipoolest, olenemata konkreetsest põhjusest, gaasivool lõpuks lakkab, mis viib tähtede moodustumise summutamiseni galaktikates. Kui galaktika muutub vaikseks, ei moodusta see enam tähti ja on punase värviga.

Kuigi galaktilise hingamise kohta on veel palju õppida, pakuvad simulatsioonid astronoomidele kasulikke teadmisi. Näiteks FIRE-simulatsioon modelleerib galaktikate teket ja arengut miljardite aastate jooksul, võimaldades teadlastel visualiseerida gaasivoolu nendesse kosmilistesse struktuuridesse ja sealt välja.

Kokkuvõtteks võib öelda, et gaas on galaktika hingamise protsessi oluline komponent. Gaasi rolli mõistmine tähtede tekkes ja galaktikate elutsüklis on tähtede, planeetide ja isegi elu enda päritolu mõistmiseks ülioluline.

