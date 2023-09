Galaktika hingamise mõistmine:

Sajandeid keskendusid astronoomid oma tähelepanu tähtedele ja galaktikatele, avastamaks, et suurem osa galaktika ainest on tegelikult gaas. Tehnoloogia arenguga on astronoomid nüüd võimelised vaatlema ja uurima gaasivoogu galaktikatesse ja sealt välja, andes valgust nende kosmiliste struktuuride hingamisprotsessile. Kui galaktika lakkab hingamast, peatub tähtede teke.

Gaas eksisteerib kosmoses erineval kujul. Kui see asub galaktikate vahel, nimetatakse seda galaktikatevaheliseks keskkonnaks, samas kui galaktikat ümbritsevat gaasi nimetatakse ümbergalaktikaks. Need ei ole erinevad tõkked, vaid pigem nimed, mida astronoomid kasutavad gaasi erinevate faaside kirjeldamiseks.

Gaasivoog galaktika, selle ümbergalaktilise keskkonna ja galaktikatevahelise keskkonna vahel on tähtede moodustumise reguleerimisel ülioluline. Selles protsessis mängivad rolli tähed, gravitatsioon ning gaasi temperatuur ja tihedus. Kui gaas koguneb galaktikatesse ja tekivad tähed, paiskub gaas lõpuks välja, kui tähed surevad, eriti supernoovana. Gaas on selles etapis kuum ja hajus, takistades tihendamist.

Kuid kui gaas lahkub galaktikast ja jahtub, suureneb selle tihedus, mis võimaldab gravitatsioonil avaldada tugevamat tõmbejõudu. Seejärel tõmmatakse gaas tagasi galaktikasse, kus see võib pilvedeks kokku kukkuda ja tekitada uusi tähti. See gaasi ringlussevõtu tsükkel võimaldab galaktikatel jätkata hingamist.

Astronoomid avastasid galaktilise hingamise kontseptsiooni algselt 1960. aastatel, kui nad jälgisid gaasipilvede kaudu läbivate kaugete kvasarite valgust. Sellest ajast alates on tehnoloogia edusammud pakkunud astronoomidele paremaid tööriistu ja selle nähtuse sügavamat mõistmist.

Ringmalaktilist keskkonda uurides on astronoomid leidnud tõendeid galaktikate hingamise kohta eraldiseisvate gaasipilvede kujul väljaspool galaktikaid. Teatud gaasipilvedel on kõrgem metallilisus, mis näitab, et need tekkisid galaktikate seest ja paisati hiljem välja. See kõrgema metallilisusega gaas on selge märk gaasist, mis on juba galaktikas olnud.

Kuigi galaktilise hingamise eripärade mõistmine on endiselt keeruline, on astronoomid leidnud, et galaktilises keskkonnas olev gaas on kuni 1,000 korda tihedam kui galaktikatevaheline gaas. Selle gaasi temperatuur on vahemikus 10,000 1 kuni XNUMX miljon kelvinit, muutes selle nii jahedamaks kui ka kuumemaks kui galaktikatevaheline keskkond.

Gaasi väljavoolu põhjused on endiselt ebakindlad, sealhulgas supernoovad, tähetuuled, mustade aukude joad ja tagasiside. Olenemata mängus olevatest täpsetest mehhanismidest peatub see hingamisprotsess lõpuks, mida astronoomid nimetavad "kustutamiseks".

Gaasivoo, tähtede tekke ja galaktikate evolutsiooni vahelise keerulise seose lahtiharutamiseks on oluline mõista, kuidas galaktikad hingavad. Käimasolevad uuringud ja uuringud selles valdkonnas süvendavad jätkuvalt meie teadmisi kosmosest ja meie kohast selles.