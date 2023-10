Uue planeedi sünd: tõendid kauges tähesüsteemis tuvastatud planeetide kokkupõrke kohta

Astronoomid on potentsiaalselt tuvastanud kauges tähesüsteemis kahe hiidplaneedi massilise kokkupõrke tagajärjed. Kui kokkupõrge kinnitust leiab, võib see anda ainulaadse võimaluse olla tunnistajaks uue planeedi sünnile ja saada ülevaade planeetide tekkeprotsessist.

2021. aasta detsembris täheldasid astronoomid muidu tavalist päikesesarnast tähte, tuntud kui ASASSN-21qj, ebatavalist virvendust ja tuhmumist. Kuigi need nähtused ei ole haruldased ja tavaliselt omistatakse tähe ja Maa vahelt liikuvale materjalile, juhtis amatöörastronoom Arttu Sainio tähelepanu sellele, et tähe infrapunavalguse emissioon oli kaks ja pool aastat enne tähte suurenenud umbes 4%. hämardamise üritus.

Nendele tähelepanekutele tuginedes teevad teadlased ettepaneku, et virvendust ja tuhmumist võib seletada kahe planeedi vahelise kataklüsmilise kokkupõrkega. Arvatakse, et seda laadi hiiglaslikud kokkupõrked on planeetide moodustumise lõppfaasis tavalised ja võivad oluliselt mõjutada planeetide suurust, koostist ja orbiite süsteemis.

Kokkupõrge oleks vabastanud tohutul hulgal energiat, tekitades kuuma, hõõguva materjali massi, mis oli sadu kordi suurem kui algsed planeedid. NASA kosmoseteleskoobi WISE abil vaadeldav laienenud planeedi keha jahtus järk-järgult ja kahanes miljonite aastate jooksul, moodustades potentsiaalselt täiesti uue planeedi.

Kokkupõrge oleks tekitanud ka praht, millest osa oleks aurustunud ja kondenseerunud jääks ja mäekristallideks. Need ploomid võisid liikuda ASASSN-21qj ja Maa vahelt, põhjustades tähe ebaühtlase hämardumise.

Kui nende sündmuste tõlgendus on õige, võib selle tähesüsteemi uurimine anda väärtuslikke teadmisi planeetide moodustumise mehhanismidest. Seni tehtud piiratud vaatluste põhjal on teadlased järeldanud, et põrkuvad planeedid olid mitu korda suuremad kui Maa, mis on potentsiaalselt võrreldav Uraani ja Neptuuniga. Lisaks oli kokkupõrkejärgse keha temperatuur hinnanguliselt umbes 700 °C, mis viitab madala keemistemperatuuriga elementide, näiteks vee olemasolule.

See avastus avab uue akna planeetide kokkupõrgete ja uute maailmade sünni mõistmiseks. Selliste sündmuste tagajärgi uurides saavad teadlased avastada olulist teavet meie universumit kujundavate protsesside kohta.

