Andromeeda galaktika vägivaldne ajalugu, mille paljastas galaktika arheoloogiaprojekt

Hiljutine galaktika arheoloogiaprojekt, mille viis läbi rahvusvaheline astrofüüsikute meeskond, on paljastanud meie Linnuteele lähima suure galaktika Andromeeda galaktika vägivaldse ja dramaatilise ajaloo. Andromeeda tähtede keemilist koostist analüüsides suutsid teadlased rekonstrueerida selle mineviku. Nad avastasid hulgaliselt elemente, sealhulgas nii planetaarseid udukogusid kui ka punaseid hiidtähti, mis viitavad turbulentsele moodustumise protsessile. Tegelikult usub meeskond, et Andromeeda loomine oli kaootilisem kui Linnutee teke.

Teadlased väidavad, et Andromeeda koges intensiivset tähtede moodustumist, mis pani aluse galaktikale, millele järgnes sekundaarne tähtede sünniperiood 2–4.5 miljardit aastat tagasi. Selle teise tähepuhangu perioodi käivitas tõenäoliselt "märg ühinemine", kui Andromeeda põrkas kokku ja ühines teise gaasirikka galaktikaga. Gaasi sissevool selles ühinemises soodustas edasist tähtede moodustumist.

Meeskond leidis ka tõendeid, mis viitavad sellele, et Andromeeda on minevikus läbinud kokkupõrkeid ja ühinemisi teiste galaktikatega. Andromeeda tähtede keemilist koostist uurides tuvastasid nad selle ketta komponentides kaks erinevat allkirja. Ühes tähtede perekonnas oli kümme korda rohkem hapnikku kui rauda, ​​samas kui teises rühmas oli mõlemat elementi sarnases koguses. See väärtuslik leid heidab valgust soovitatud kokkupõrke olemusele ja selle mõjule Andromeeda tähepopulatsioonile.

Galaktika arheoloogiaprojekt ei anna mitte ainult ülevaate Andromeeda minevikust, vaid annab ka vihjeid selle tormilisele tulevikule. Linnutee ja Andromeeda on praegu kokkupõrkekursil, mille kokkupõrge prognoositakse ligikaudu 4.5 miljardi aasta pärast. Selle kokkupõrke tulemuseks on mõlema galaktika oluline transformatsioon, mis kustutab nende iseloomulikud spiraalharud. Tähepopulatsioonid, sealhulgas meie enda päikesesüsteem, jäävad ellu, kuid visatakse uutele orbiitidele ümber uue galaktilise keskuse.

Töörühma leiud aitavad kaasa universumi keemiliste elementide päritolu laiemale uurimisele. Edasised uuringud täiustatud teleskoopide, nagu James Webbi kosmoseteleskoobi, abil jätkavad Andromeeda uurimist ja annavad sügavama ülevaate selle ajaloost ja päritolust.

Allikad:

– The Astrophysical Journal Letters