Astronaudid täidavad ülesandeid rahvusvahelises kosmosejaamas

Kümme elanikku elab praegu rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS), mis on uurimislabor ja kosmosesadam rahvusvaheliseks kosmoseuuringute koostööks. Kolm uut meeskonnaliiget saabusid 19. septembril ja on hakanud kohanema eluga kaaluta olekus.

NASA Loral O'Hara ja Roscosmose Nikolai Chub on mõlemad esimest korda orbiidiresidendid ja nad on juba võtnud endale mitmesuguseid hooldustöid. O'Hara töötles veeproove, et hinnata jaama veekvaliteeti, samal ajal kui Chub osales katses, et hinnata südame-veresoonkonna ja hingamisteede funktsiooni.

Kaks uut meeskonnaliiget koos Roscosmose lennuinsener Oleg Kononenkoga transporditi ISS-i kosmoselaevaga Sojuz MS-24. Kononenko veetis osa oma päevast Sojuzist lasti üle kandes ja jaama pardal kohanedes.

27. septembril toimuvaks väljalennuks valmistudes veetsid NASA astronaut Frank Rubio, Roscosmose kapten Sergei Prokopjev ja lennuinsener Dmitri Petelin aega, et tutvuda eluga orbiidil ja läbida kosmoseaparaadi Sojuz MS-23 käsitsi juhitava laskumise koolitus.

Teised augustis saabunud Expedition 69 meeskonnaliikmed on oma rutiini sisse elanud ja tegelevad aktiivselt erinevate ülesannetega. NASA Jasmin Moghbeli kogus vererõhuandmeid, Andreas Mogensen ESA-st katsetas uut valgustussüsteemi, mis aitas säilitada ööpäevarütmi, Satoshi Furukawa JAXA-st ​​teostas sisemise pallikaamera hooldustöid ja Konstantin Borisov firmast Roscosmos keskendus orbitaaltorustiku tööülesannetele.

ISS-i meeskonnaliikmed jätkavad tööd neile määratud ülesannete täitmisel, aidates kaasa teadusuuringutele ja kosmoseuuringutele.

