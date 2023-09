Äärmiselt suur teleskoop: Universumi saladuste avamine

By

Praegu on käsil ülisuure teleskoobi (ELT) ehitamine Tšiilis Atacama kõrbes, mille ambitsioonikas eesmärk on luua suurim kunagi ehitatud teleskoop. 39-meetrise esmase peegli läbimõõduga – veidi väiksem kui ikoonilisel Pariisi Triumfikaarel – ja peakonstruktsiooniga, mis kaalub hämmastavalt 3700 tonni, on ELT eesmärk muuta meie arusaama universumist.

ELT keskmes on täiustatud pildistaja nimega MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Pariisi observatooriumi kosmose- ja astrofüüsikainstrumentide uurimislabori (LESIA) poolt välja töötatud MICADO võimaldab ELT-l jäädvustada üksikasjalikke pilte kaugetest galaktikatest, üksikutest tähtedest ja isegi aidata otsida eksoplaneete väljaspool meie enda päikesesüsteemi.

Üks maapealsete vaatluste väljakutsetest on Maa atmosfääri turbulents, mis halvendab piltide kvaliteeti. Selle kompenseerimiseks sisaldab ELT adaptiivset optikasüsteemi. Yann Clenet LESIAst selgitab, et see süsteem mõõdab anduri abil valguse deformatsiooni ja kasutab seejärel pildikvaliteedi parandamiseks korrigeerivat optikat – täiturmehhanismidega peegleid. Võimas arvuti määrab peeglitele saadetavad käsud, tagades optimaalse jõudluse.

ELT viie peegli konfiguratsioon pakub astronoomidele nende vaatlustes enneolematut teravust ja selgust. Oma tohutu suuruse ja uuendusliku tehnoloogiaga lubab ELT avada uusi teadmisi universumi saladustest ja laiendada meie teadmisi kosmose kohta.

Allikad:

– Euroopa Lõunaobservatoorium (ESO)

– Meudonis asuva Pariisi observatooriumi kosmose- ja astrofüüsika instrumentatsiooni uurimislabor (LESIA)

Mõisted:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): täiustatud pildistaja, mis on välja töötatud ülisuure teleskoobi jaoks

- Eksoplaneedid: planeedid, mis eksisteerivad väljaspool meie enda päikesesüsteemi

– Adaptiivne optika: tehnika, mida kasutatakse maapealsete vaatluste käigus atmosfääri turbulentsi kompenseerimiseks valguse deformatsiooni mõõtmise ja korrigeerimise teel.