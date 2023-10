Liikumismustrite uurimine: organismide ühisosa

Johns Hopkinsi ülikooli teadlased on teinud tähelepanuväärse tähelepaneku erinevate organismide liikumismustrite kohta. Nende uuring näitab, et organismidel, alates mikroobidest kuni inimesteni, on sarnased liikumismustrid, et oma ümbrust paremini mõista ja tajuda. Sellel uurimistööl on potentsiaal mõjutada selliseid distsipliine nagu robootika ja kognitiivteadused.

Uuring keskendus elektrilisele nugakalale – liigile, mis eritab elektrilahendusi, et leida varjupaik ja vältida röövloomi. Teadlased märkasid, et kui tuled olid välja lülitatud, näitasid kalad sagedasi edasi-tagasi liikumisi, võimaldades neil aktiivselt tajuda oma keskkonda pimedas vees. Ja vastupidi, hästi valgustatud tingimustes õõtsus noakala õrnalt ja harva esines kiireid liikumisi. See käitumismuutus tulenes kalade vajadusest uurida oma ümbrust aktiivsemalt, kui ebakindlus on suur, ja lülituda tagasi stabiilsemale „kasutamise” režiimile, kui ebakindlus väheneb.

Huvitaval kombel leidsid teadlased, et selline režiimi vahetamise käitumine ei piirdunud ainult kaladega. Luues mudeli võtmetundliku käitumise simuleerimiseks, tuvastasid nad samad sensoorsest sõltuvad liikumised teistes organismides, sealhulgas amööbas, ööliblikates, prussakates, nahkhiirtes, hiirtes ja inimestes. Need leiud näitavad, et erinevate liikide organismid on välja töötanud sarnased strateegiad, et optimeerida oma maailmataju.

Uuringu tagajärjed ulatuvad kaugemale loomade käitumise mõistmisest. Teadlased usuvad, et nende teadmisi saab rakendada otsingu- ja päästedroonide, kosmosekulgurite ja muude autonoomsete robotite disaini parandamiseks. Nende sensoorsete liikumismustrite lisamisega robotjuhtimissüsteemidesse loodavad teadlased parandada robotite võimet navigeerida ja oma keskkonda mõista.

Üldiselt heidab see uuring valgust erinevate organismide liikumismustrite omavahelistele seostele. See toob esile, kuidas evolutsioon on viinud sarnaste lahenduste lähenemiseni isegi liikide puhul, mis on elupuul üksteisest kaugel. Edasi liikudes tõotab loomade ja muude elusorganismide teadvuseta sensoorsete liikumiste edasine uurimine süvendada meie arusaamist tunnetusest ja potentsiaalselt inspireerida uuenduslikke edusamme robootikas.

