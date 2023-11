MXenesi potentsiaali vabastamine: 2D-nanolehed muudetakse 3D-arhitektuurideks

Oma ainulaadsete omaduste ja potentsiaalsete rakendustega energiasalvestussektoris on MXenes, teatud tüüpi siirdemetallikarbiidid, pälvinud teadlaste seas märkimisväärset tähelepanu. Nendel üliõhukestest helvestest koosnevatel 2D nanomaterjalidel on erakordne mehaaniline tugevus, kõrge pinna ja mahu suhe ning suurepärane elektrokeemiline stabiilsus. Kuid nende täielikku potentsiaali superkondensaatoritena takistab töötlemise ajal uuesti virnastamine, mis seab ohtu nende juurdepääsetavuse ja üldise jõudluse.

Selle takistuse ületamiseks on Carnegie Melloni ülikooli teadlaste meeskond välja töötanud läbimurdelise lahenduse, mis muudab 2D MXene nanolehed 3D-arhitektuurideks. Professorite Rahul Panati ja Burak Ozdoganlari juhtimisel koos Ph.D. kandidaat Mert Arslanoglu, saavutas meeskond selle infiltreerides MXene poorsesse keraamilisse karkasse, kasutades külmvalamise tehnikat. See protsess võimaldab luua kontrollitud pooride mõõtmete ja suunaga keraamilisi selgroogu.

Peamine uuendus seisneb 2D MXene helveste võimes katta ühtlaselt keraamilise karkassi omavahel ühendatud pooride sisepindu kuivatusfaasis, kaotamata seejuures ühtki olulist omadust. See lähenemisviis tagab, et nanolehed on paigutatud 3D-struktuuri, muutes need reaktsioonide jaoks paremini juurdepääsetavaks ja maksimeerides nende elektrokeemilist jõudlust. Erinevate lahustite kasutamine külmvalamise protsessis võimaldab moodustada ka erinevaid pooride jaotusi, suurendades veelgi materjalisüsteemi mitmekülgsust.

Teadlased viisid läbi katseid, kasutades LED-valgustiga ühendatud kaheelektroodilisi superkondensaatoreid. Uued MXene-põhised superkondensaatorid näitasid varem saavutatust kõrgemaid võimsustiheduse ja energiatiheduse väärtusi, näidates selle materjalisüsteemi potentsiaali energiasalvestusrakendustes. Lisaks muudab protsessi skaleeritavus ja reprodutseeritavus selle sobivaks masstootmiseks, avades uksed kaubanduslikuks kasutamiseks sellistes seadmetes nagu elektrisõidukid.

Selle uurimistöö mõju ulatub kaugemale MXenesist, kuna seda lähenemisviisi saab rakendada ka muudele nanomõõtmelistele materjalidele, nagu grafeen, ning keraamilise karkassi saab asendada polümeeride ja metallidega. See läbimurre võib muuta energia salvestamise valdkonna pöörde ja sillutada teed uudsete tehnoloogiate arendamisele. MXene superkondensaatorite integreerimine elektrisõidukitesse ei pruugi olla enam kauge unistus.

FAQ

Mis on MXenes?

MXeenid on kahemõõtmelised nanomaterjalid, mis koosnevad siirdemetallide karbiididest või nitriididest, mida iseloomustavad nende üliõhukesed helbed.

Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi MXenes energiasalvestusrakendustes?

Töötlemise ajal kipuvad MXenid uuesti virna laduma, vähendades nende ligipääsetavust ja takistades nende toimimist superkondensaatoritena.

Kuidas teadlased sellest väljakutsest üle said?

Teadlased töötasid välja meetodi MXene'i imbumiseks poorsesse keraamilisse karkasse, kasutades külmvalu, mille tulemuseks on 3D-arhitektuur, mis maksimeerib MXene'i elektrokeemilist jõudlust.

Millised on uue materjalisüsteemi eelised?

Uus MXene-põhine materjalisüsteem näitab kõrgemaid võimsustiheduse ja energiatiheduse väärtusi, on skaleeritav ja seda saab kommertsseadmete jaoks massiliselt toota.

Millised muud rakendused saavad sellest materjalisüsteemist kasu saada?

Lisaks energiasalvestusseadmetele on materjalisüsteemil potentsiaalseid rakendusi akudes, kütuseelementides, dekarboniseerimissüsteemides, katalüütilistes seadmetes ja muudes uutes tehnoloogiates.