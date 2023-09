Hiiglaslike vesinikumaardlate ootamatu avastus Ida-Prantsusmaal

Ida-Prantsusmaa väikelinna Folschvilleri äärelinnas on teadlaste, ajakirjanike ja avalikkuse tähelepanu pälvinud kolm tagasihoidlikku kuuri. Need kuurid asuvad puurkaevu kohal, mis puuriti algselt 2006. aastal ja mis nüüd mahutab gaasimõõtmissüsteemi nimega SysMoG. Algselt kavandatud maa-aluse metaani kontsentratsiooni tuvastamiseks, tegi SysMoG oma uurimise käigus üllatava avastuse - vesiniku kõrge kontsentratsioon.

1,100 meetri sügavusel ulatub lahustunud vesiniku kontsentratsioon 14 protsendini ja 90 meetri kõrgusel võib see olla isegi 3,000 protsenti. Need erakordsed leiud viitavad sellele, et Lorraine'i piirkonnas, sealhulgas Folschvilleris, võib asuda üks maailma suurimaid teadaolevaid vesinikumaardlaid, kus on hinnanguliselt 46 miljonit tonni valget vesinikku.

Nende vesinikumaardlate avastamine oli Regalori projekti ootamatu tulemus, mille eesmärk oli uurida metaani tootmise teostatavust Lorraine'i piirkonnas. Projektiga püüti uurida ka teiste gaaside olemasolu. Pärast söetootmise lõpetamist Lorraine'is 2004. aastal tegi Francaise de L'Energie ettepaneku kaevandada piirkonna söeväljadelt metaani. Piirkondlik valitsus kasutas Laboratoire GeoRessourcesi ekspertiisi, et teha kindlaks projekti elujõulisus, mis viis SysMoG väljatöötamiseni koostöös Prantsuse-Šveitsi ettevõttega Solexperts.

SysMoG on varustatud patenteeritud sondiga, mida saab langetada 1,500 meetri sügavusele. Kasutades membraani gaaside eraldamiseks veest, võimaldab sond pinnaanalüüsiks gaase eraldada. Varem tingis maa-aluste gaaside olemasolu vajaduse vee pinnale tuua ja degaseerida.

Esialgsed mõõtmised puurkaevus näitasid, et 99 meetri kõrgusel lahustunud gaasist moodustas 600 protsenti metaan, 1 protsent vesinik. Kuid kui meeskond edenes sügavamale, täheldasid nad vesiniku kontsentratsiooni järjekindlat suurenemist. Puuraugu põhjas moodustas vesinik umbes 20 protsenti lahustunud gaasist.

Vesiniku kontsentratsiooni edasiseks uurimiseks plaanivad teadlased mõõta veel kolme sarnase sügavusega puurauku. Kui vesiniku kontsentratsioon jääb külgsuunas kõrgeks, hõlmab järgmine samm 3,000-meetrise puuraugu puurimist, et kontrollida, kuidas vesiniku kontsentratsioon areneb sügavusega. See ettevõtmine määrab ka selle, kas vesinik on lahustunud või gaasilises vormis.

Nende vesinikumaardlate avastamisel võib olla sügav mõju puhta energia tulevikule. Kuna vesinikku peetakse oluliseks kütusekandidaadiks selle potentsiaali tõttu nullheitmetega, võib "valge vesiniku" rohkus Lorraine'i piirkonnas oluliselt kaasa aidata ülemaailmsele üleminekule puhtale energiale.

Mõisted:

– SysMoG: maa-aluse gaasi kontsentratsiooni mõõtmiseks kasutatav gaasimõõtmissüsteem.

– Metaan: värvitu ja lõhnatu gaas, mida sageli seostatakse maagaasiga ja potentsiaalse energiaallikaga.

– Puurkaev: maasse puuritud kitsas auk loodusvarade kaevandamiseks või geoloogiliste uuringute läbiviimiseks.

– Vesinik: värvitu gaas, mida saab kõrge energiasisalduse tõttu kasutada kütuseallikana.

– Lorraine: piirkond Ida-Prantsusmaal, mis on tuntud oma söe tootmise poolest.

Allikad:

– Jacques Pironon, Université de Lorraine’i GeoRessourcesi labori teadusdirektor

– Dhananjay Khadilkar, Pariisis elav ajakirjanik