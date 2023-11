Uuringu tulemused näitavad, et imikute ruumiline teadvus areneb nelja kuu vanuselt

Birminghami ülikooli uued uuringud on näidanud, et juba neljakuused lapsed saavad aru oma keha ja ümbritseva ruumi vastastikmõjust. Puutetundliku ja visuaalse eksperimendi käigus leiti uuringus, et imikute aju on võimeline ühendama nägemist ja puudutust, aidates kaasa nende ruumiteadvusele. See murranguline avastus annab väärtusliku ülevaate imikute eneseteadvuse varasest arengust.

Kasutades uudset eksperimentaalset lähenemist, näitasid Birminghami BabyLabi eksperdid imikutele ekraanil liikuvat palli, mis neile lähenes või eemaldus. Selle protsessi käigus said imikud kätele õrna vibratsiooni, kui pall oli neile kõige lähemal, samal ajal jälgiti nende ajutegevust. Teadlased avastasid, et isegi kõigest nelja kuu vanuselt ilmutasid imikud kõrgendatud somatosensoorset (taktiilset) ajutegevust, kui puudutusele eelnes nende poole liikuv objekt.

Uuringu juhtivteadur dr Giulia Orioli selgitas, et need leiud viitavad sellele, et beebidel on loomulik võime tajuda neid ümbritsevat ruumi ja mõista, kuidas nende keha selles ruumis suhtleb. See varajane sensoorne integratsioon, mida tuntakse peripersonaalse ruumina, on inimteadvuse oluline aspekt. Avastus tõstatab intrigeerivaid küsimusi selle kohta, mil määral on need võimed kaasasündinud või õpitud.

Uuringus uuriti ka vanemate imikute reaktsioone, kui neid ootamatult puudutati pärast seda, kui pall ekraanil neist eemaldus. Uurijad täheldasid, et 8-kuuste imikute ajutegevuses ilmnesid üllatuse tunnused, mis viitavad sellele, et nad ei aimanud puudutust liikuva objekti visuaalse suuna alusel. See viitab sellele, et kui imikud oma esimese eluaasta jooksul edenevad, areneb nende aju keerukam teadlikkus oma keha ruumis viibimisest.

Teadlased kavatsevad oma uurimist jätkata, kaasates osalejaid erinevatest vanuserühmadest, alates vastsündinutest kuni täiskasvanuteni. Täiskasvanute ajutegevuse uurimisel saadud arusaamad võivad heita valgust imikute multisensoorsete võimete arengule. Lisaks loodab meeskond uurida, kas vastsündinutel on ka märke oma keha asukoha tajumisest ruumis, mis võiks anda sügavama arusaama inimteadvuse päritolust.

Avades imikute ruumilise teadlikkuse saladusi, ei aita see uurimus mitte ainult meie arusaamist varasest inimarengust, vaid loob ka aluse edasistele uuringutele, mis uurivad meie maailma tajumise aluseks olevaid keerulisi kognitiivseid protsesse.

KKK

1. Kas juba neljakuused beebid saavad ruumitaju aru?

Jah, Birminghami ülikooli uuringu kohaselt mõistavad nelja kuu vanused imikud, kuidas nende keha suhtleb neid ümbritseva ruumiga.

2. Kuidas uuring viidi läbi?

Teadlased näitasid beebidele ekraanil liikuvat palli, mis neile lähenes või eemaldus. Imikud said kätele õrna vibratsiooni, kui pall oli neile kõige lähemal, samal ajal kui mõõdeti nende ajutegevust.

3. Mida uuringu käigus leiti?

Uuring näitas, et imikute aju somatosensoorne aktiivsus paranes, kui puudutusele eelnes nende poole liikuv objekt, mis näitab nende võimet ühendada nägemine ja puudutus.

4. Mida see tähendab imikute eneseteadvuse arendamiseks?

Leiud viitavad sellele, et imikute ajud on ühendatud sensoorse teabe ühendamiseks ja ümbritseva ruumi tajumiseks. Selline ruumitaju varane areng aitab kaasa eneseteadvusele.

5. Kas need võimed on kaasasündinud või õpitud?

Uuring tõstatab küsimusi nende võimete päritolu kohta. Kuigi on vaja rohkem uuringuid, näitavad leiud, et isegi noores eas on imikutel kaasasündinud võime tajuda oma keha asendit ruumis.

Allikas: Birminghami Ülikool (universityofbirmingham.ac.uk)