Kosmoseuuringute tulevik: vestlus NASA Eric Iansoniga

Tulevases loengus pealkirjaga "Planeedid ja asteroidid ja kuud… oh imet!", NASA peakorteri planeediteaduse osakonna asedirektor Eric Ianson arutleb NASA viimaste ja põnevamate ettevõtmiste üle kosmoseuuringute vallas. See hõlmab proovide kogumist Marsi pinnalt, planeedi kaitse demonstreerimist kosmoseaparaadi tahtliku asteroidi põrkumise teel ning Jupiteri kuu Europa ja selle jääga kaetud ookeani uurimist.

Verstaposte, mida noored võivad oma elu jooksul kosmoseuuringute vallas näha, on raske ennustada, kuna tehnoloogia areneb kiiresti ja huvid muutuvad. Siiski on teatud suundumusi, mida saab tuvastada. Silmapiiril on inimeste naasmine Kuule ja astronautide lõplik maandumine Marsile. Robotimissioonid erinevatele Päikesesüsteemi planeetidele, kuudele ja väikestele kehadele jätkuvad, keskendudes sellistele sihtkohtadele nagu Jupiteri kuu Europa, Saturni kuu Titan ja Uraan. Samuti tehakse edusamme elamiskõlblike maailmade tuvastamisel väljaspool meie päikesesüsteemi.

NASA roll järgmiste suurte kosmoseläbimurde saavutamisel on ülioluline, isegi kui eraettevõtted nagu SpaceX mängivad kosmosereisides üha olulisemat rolli. Kuigi eraettevõtetel on äriline motivatsioon, rahastatakse NASA-t konkreetsete teaduse, uurimise või tehnoloogia eesmärkide saavutamiseks. Koostöö tööstusega on tavaline, kuid on juhtumeid, kus NASA arendab ettevõttesiseselt spetsiaalseid instrumente või kosmoselaevu, nagu Marsi kulgurid ja Europa Clipper kosmoselaevad.

India kosmoseprogrammi hiljutine saavutus Kuu lõunapoolusel on kiiduväärt. NASA väärtustab rahvusvahelist koostööd ja tunnistab missiooniandmete jagamise tähtsust teadusliku avastuse huvides. Nad julgustavad oma rahvusvahelisi kolleege sama tegema, edendades kosmose rahumeelset uurimist.

Kui Eric Iansonilt küsiti tema lemmikfilmi või -telesaate kohta kosmose- või kosmoseuuringute kohta, mainis Eric Ianson mitmeid lemmikuid, sealhulgas "Apollo 13", "The Martian" ja "The Empire Strikes Back". Siiski valis ta lõpuks oma parimaks valikuks "Õige asjad". Film kujutab Mercury Seveni astronautide lugu ning jäädvustab kosmosereiside kujutlusvõimet ja väljakutseid ajal, mil see oli üleminekul ulmest reaalsusesse.

Eric Iansoni Wilder Penfieldi loeng on kavas 13. novembril kell 4 The Neuro's Jeanne Timminsi amfiteatris.

Määratlus:

NASA – riiklik lennundus- ja kosmoseamet, Ameerika Ühendriikide tsiviilkosmoseagentuur, mis vastutab riigi kosmoseuuringute ja -uuringute eest.

Marsi uurimisprogramm – NASA programm, mis keskendub Marsi uurimisele, sealhulgas planeedi kliima, geoloogia ja elu toetamise potentsiaali uurimisele.

Radioisotoopide toitesüsteemide programm – NASA programm, mis arendab ja säilitab radioisotoopide energiasüsteemide kasutamist, mis varustavad elektrienergiat süvakosmose missioonide jaoks, kasutades radioaktiivsete isotoopide lagunemisel tekkivat soojust.

Planeedikaitse – Maa kaitsmise meetodite uurimine ja arendamine asteroidide või komeetide võimalike kokkupõrgete eest.

Europa – üks Jupiteri kuudest, mille jäise maakoore all arvatakse olevat maa-alune vedela veega ookean.

Kaubanduslikud Kuu kandevõime teenused – programm, mille eesmärk on viia Kuule teadus- ja tehnoloogiamissioone läbi partnerluste äriettevõtetega.

Perseverance Rover – NASA missioon Marsile, mille eesmärk on uurida planeedi elamiskõlblikkust, otsida märke iidsest elust ja koguda proove võimalikuks Maale naasmiseks.

James Webbi kosmoseteleskoop – 2021. aastal startiv kosmoseteleskoop, mis on kavandatud olema võimsaim kosmoseteleskoop, mis eales ehitatud.

Artemise programm – NASA programm, mille eesmärk on maanduda 2024. aastaks Kuule "esimene naine ja järgmine mees".

Allikas: URL-e pole esitatud.