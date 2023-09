Fujianvenator Prodigioususe fossiilid annavad ülevaate lindude evolutsioonist

Hiina teadlased tegid Fujiani provintsis põneva avastuse: juura perioodist pärit linnusarnase dinosauruse fossiili. See avastus, mis kannab nime Fujianvenator prodigiosus, heidab valgust lindude arengule ja annab väärtusliku ülevaate tänapäevaste lindude tekkest.

Küsimus, kas Fujianvenatorit peetakse linnuks, sõltub sellest, kuidas me lindu määratleme. Uuringu juhtivteadlane Min Wang kirjeldab dinosaurust kui "veidrat" ja väidab, et see pole kaugeltki sarnane ühegi kaasaegse linnuga. Fujianvenator kuulub aga rühma nimega avialans, kuhu kuuluvad kõik linnud ja nende lähimad dinosauruste sugulased, keda veel lindudeks ei peetud.

Üks Fujianvenatori ainulaadseid omadusi on selle pikk sääreluu, sääreluu, mis on kaks korda pikem kui reieluu, reieluu. Sellel on ka pikk kondine saba. Tema esijäsemed meenutavad linnutiibu, kuid nende sõrmedel on kolm küünist, mis eristab teda tänapäevastest lindudest. Kuigi fossiil ei säilita sulgi, märgib Wang, et selle lähimatel sugulastel ja enamikul lindude teropoodidel on suled, mis viitab sellele, et Fujianvenatoril võisid suled olla.

Selle elustiili kindlaksmääramine on keeruline ilma täieliku fossiilita, kuid teadlased pakuvad välja kaks võimalust. Oma pikkade jalgade põhjal võis Fujianvenator olla kiire jooksja või kahlanud soises keskkonnas, mis sarnanes tänapäevaste sookurgede või haigrutega. Wang kaldub mõttele, et see oli jooksja.

See avastus täiendab ka lindude evolutsiooni keerulist arusaamist. Linnud põlvnesid hilisel juuraajastul väikestest sulelistest kahejalgsetest dinosaurustest, mida tunti teropoodidena. Vanim teadaolev lind Archaeopteryx eksisteeris umbes 150 miljonit aastat tagasi. Siiski on Archeopteryxi ja järgmiste lindude fossiilide vahel märkimisväärne, ligikaudu 20 miljoni aasta pikkune lõhe, mis rõhutab vajadust täiendavate uuringute järele evolutsioonilise ajajoone täitmiseks.

Üldiselt annab Fujianvenator prodigiosuse avastus väärtuslikku teavet linnusarnaste dinosauruste mitmekesisuse ja nende elupaikade kohta juura perioodil, aidates kaasa meie arusaamisele lindude evolutsioonist.

Allikad:

– People's Daily, Hiina – @PDChina (Twitter)

– Loodusajakiri