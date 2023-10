Põlisrahvaste naiste töörühm jagab navahode tavasid päikesevarjutuse jaoks

By

Rühm põlisrahvaste naisi kogunes hiljuti kolledži auditooriumisse, et jagada traditsioonilisi navaho tavasid eelseisva päikesevarjutuse ümber. Üritusel osales üle 50 igas vanuses inimese, et õppida tundma põlvkondade kaupa edasi antud kultuuriprotokolle ja nendega uuesti ühendust võtta.

Kogunemise ajal panid naised välja raamatuid navahode astronoomia ja maisi õietolmu kohta, mida õnnistatakse. Kohal oli ka meditsiinimees, kes vastas valdavalt navahode publiku küsimustele varjutuse lähenemise kohta. Jagati mõningaid põhijuhiseid:

– Ärge vaadake päikesevarjutust otse.

– Varjutuse ajal hoiduge söömisest, joomisest, magamisest või füüsilisest tegevusest.

– Selle asemel kasutage võimalust istuda kodus, mõtiskleda ja palvetada, pidades sündmust intiimseks ja taevaseks hetkeks.

Kogunemise eesmärk oli tagada, et kogukond oleks teadlik päikesevarjutusest ja valmistuks selleks Navaho traditsioonide kohaselt. Neil tavadel on navahode jaoks sügav tähendus, kuna neid on põlvkondade kaupa edasi antud.

Üritus võimaldas vahetada teadmisi ja tagas, et selliseid kultuuritavasid austatakse ja austatakse jätkuvalt. See oli mõtekas võimalus üksikisikutele kokku tulla ja oma pärandiga ühendust võtta, samuti vanematelt ja traditsioonilistelt praktikutelt õppida.

Päikesevarjutuse lähenedes on navaho kogukonnal koos teiste nende traditsioonide vastu huvitatutega võimalus jälgida taevanähtust viisil, mis on nende kultuuris sügavalt juurdunud.

Allikad:

– AP uudised