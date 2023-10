Tuulte roll jäälehtede sulamisel Gröönimaal ja Antarktikas

California, Irvine'i ja Utrechti ülikooli teadlased on leidnud, et Gröönimaa pinnajää sulab viimastel aastakümnetel üha kiiremini, samas kui Antarktikas on suundumus liikunud vastupidises suunas. Ameerika Geofüüsika Liidu ajakirjas Geophysical Research Letters avaldatud uuringus keskendusid teadlased Foehni ja katabaatiliste tuulte rollile, laskumispuhangutele, mis toovad sooja ja kuiva õhu kokku liustikega. Nad avastasid, et nende tuultega seotud Gröönimaa jääkilbi sulamine on viimase 10 aasta jooksul kasvanud enam kui 20%, samas kui tuulte mõju Antarktika jääkilbile on vähenenud 32%.

Uuring näitas, et langustuuled põhjustavad mõlemas piirkonnas märkimisväärse osa pinnajää sulamisest. Pinnapealne jää sulamine põhjustab äravoolu ja jäälaevade hüdromurde, suurendades magevee voolu ookeanidesse ja aidates kaasa merepinna tõusule. Globaalse soojenemise käitumine põhja- ja lõunapoolkeral on aga toonud kaasa vastakaid tulemusi Gröönimaal ja Antarktikas.

Gröönimaal süvendab tuulest tingitud pinnasulamist saare soojenemine, jää sulatamiseks piisab ainuüksi päikesevalgusest. 10%lise tuulega sulamise kasvu ja maapinna õhutemperatuuride soojenemise kombinatsioon on toonud kaasa 34% tõusu kogu pinnapealse jää sulamises. Autorid omistavad selle tulemuse osaliselt globaalse soojenemise mõjule Põhja-Atlandi võnkumisele, mis on toonud sooja õhu Gröönimaale ja teistele Arktika aladele.

Vastupidi, kogu Antarktika pinnasula on alates 15. aastast vähenenud ligikaudu 2000%. Vähenemine on aga suuresti tingitud tuulest põhjustatud sulamise vähenemise 32% võrra Antarktika poolsaarel, kus kaks haavatavat jääriiulit on juba kokku varisenud. 1980. aastatel avastatud Antarktika stratosfääri osooniaugu jätkuv taastumine aitab ajutiselt pinnast isoleerida edasise sulamise eest.

Teadlased rõhutavad jää sulamise jälgimise ja modelleerimise olulisust nii Gröönimaal kui ka Antarktikas, samuti tuule ja jää seoste uurimist kliimamuutuste kontekstis. Nad loodavad, et see uurimus aitab tugevdada kliimateaduses kasutatavaid Maa süsteemimudeleid.

Selle uuringu viisid läbi California ülikooli, Irvine'i ja Utrechti ülikooli teadlased USA energeetikaministeeriumi, riikliku teadusfondi ja Hollandi teadusuuringute organisatsiooni rahalise toetusega.

Allikad: California Ülikool, Irvine ja Utrechti Ülikool