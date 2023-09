Uuring näitas, et puuviljakärbeste valk mõjutab külmaga treenimist

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud hiljutises uuringus leiti äädikakärbestes leiduv valk, mis mängib külmades oludes treenimisel üliolulist rolli. See valk, mida nimetatakse Iditarodiks, on seotud inimese valgu irisiiniga, mis on tuntud oma osaluse poolest treeningu eelistes ja külma temperatuuriga kohanemises.

Michigani ülikooli meditsiinikooli ja Wayne'i osariigi ülikooli meditsiinikooli teadlased olid huvitatud autofagia füsioloogilise protsessi mõistmisest, mis hõlmab kahjustatud rakukomponentide eemaldamist kehast. Nad avastasid, et iditarodi geen reguleerib äädikakärbeste autofagiat. Kärbeste geneetilise ülesehitusega manipuleerides näitasid nad, et Iditarodi geen osaleb autofagia protsessis.

Töörühm leidis ka seose Iditarodi geeni ja inimese geeni FNDC5 vahel, mis on valgu irisiini eelkäija. Varem on näidatud, et irisin on oluline luu-lihaskonna ja muude treeninguga seotud eeliste jaoks imetajatel, samuti külmaga kohanemisel.

Iditarodi rolli edasiseks uurimiseks treeningutes treenisid teadlased äädikakärbseid uudse meetodi abil, mille töötas välja dr Robert Wessellsi töörühm Wayne'i osariigi ülikoolis. Nad leidsid, et Iditarodi geeni puudumisel kärbestel oli treeningvastupidavus halvenenud ja neil ei olnud pärast treeningut täheldatud tüüpilisi paranemisi. Huvitaval kombel ei talunud need kärbsed ka külma.

See uuring toob esile Iditarodi geeniperekonna evolutsioonilise tähtsuse, mis näib olevat säilinud kogu evolutsiooni vältel nii selgrootute kui ka imetajate puhul. Teadlased usuvad, et treening aktiveerib autofagia protsessi, mis aitab puhastada kahjustatud rakukomponente ja mürgiseid kõrvalsaadusi, mis tekivad intensiivse treeningu ajal. Iditarodi geen mängib selles protsessis otsustavat rolli.

Treeningu, autofagia ja Iditarodi geeni seose täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Kuid see uuring annab väärtuslikku teavet molekulaarsete mehhanismide kohta, mis on aluseks treeningu ja külma temperatuuriga kohanemise eelistele.

Allikas:

– Tyler Cobb, Irene Hwang, Michael Soukar, Sim Namkoong, Uhn-Soo Cho, Maryam Safdar, Myungjin Kim, Robert J. Wessells „Iditarod, Irisini prekursori FNDC5 Drosophila homoloog, on treeningu sooritamise ja südame autofagia jaoks ülioluline” ja Jun Hee Lee, Proceedings of the National Academy of Sciences.