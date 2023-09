Eelajalooline kiskja: kivistunud kala seest leitud ammoniit

Teadlased tegid erakordse avastuse, uurides hästi säilinud ammoniiti ja kivistunud kala, millega koos see leiti. Üllatav leid paljastas, et kala oli tegelikult suure ammoniidi alla neelanud – seda sündmust pole kunagi varem täheldatud. Ammoniit, peajalgsete tüüp, mis suri välja miljoneid aastaid tagasi, võis põhjustada kala uppumise või ummistada selle seedetrakti, mille tagajärjed olid röövloomale saatuslikud.

1977. aastal Saksamaalt avastatud fossiil on olnud Stuttgarti riikliku loodusloomuuseumi kogus. Kaks muuseumi teadlast Samuel Cooper ja Erin Maxwell avaldasid hiljuti ajakirjas Geological Magazine artikli, milles kirjeldasid kalu ja nende tarbitud ammoniiti. Kalaliik Pachycormus macropterus kuulus väljasurnud merekiiruimkalade rühma, mida nimetatakse pachycormidideks. Need kalad võivad ulatuda väikesest kuni 50 jala pikkuseni. Kuigi pahhükormiidide toitumist ei mõisteta täielikult, leidsid teadlased tõendeid selle kohta, et nende sihtmärgiks olid peamiselt pehmekehalised peajalgsed ja väiksemad kalad.

Kalade avastamine, mille sees on ammoniit, on oluline, kuna see annab ülevaate pahhükormiidide toitumiskäitumisest ja toitumisest. See teeb kindlaks, et kalad tarbisid aeg-ajalt karbita peajalgseid, mis on vastuolus varasemate oletustega nende toitumise kohta. Alabama ülikooli muuseumide paleontoloogia kuraatori Adiel Klompmakeri sõnul on see leid tähelepanuväärne ja aitab iidseid toiduvõrke täpsemalt rekonstrueerida.

Ammoniidi paiknemine kala kehas ja teatud luude puudumine, mis viitaksid lagunemisele, toetavad tugevalt teooriat, et kalad neelasid ammoniidi elusana alla. Kuigi on varasemaid tõendeid selle kohta, et kalad söövad kogemata väikseid ammoniidivastseid, viitab see uus avastus, et kogu ammoniidi allaneelamine ei olnud juhuslik.

See ebatavaline kivistunud leid annab väärtuslikku teavet iidsete mereökosüsteemide kohta ja heidab valgust eelajalooliste merekiskjate toitumisharjumustele. See demonstreerib keerulist vastasmõju ja dünaamikat, mis eksisteeris liikide vahel miljoneid aastaid tagasi, ning lükkab meie arusaama eelajaloolisest elust veelgi kaugemale.

Allikad:

– Cooper, Samuel ja Maxwell, Erin. "Tõendid ammoniidi röövloomade kohta Lõuna-Saksamaalt väljasurnud kala Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) hilisjuura (vara Tithonia) Posidonia Shale'i poolt." Geoloogiaajakiri, 2021.

– Alabama ülikooli muuseumid.