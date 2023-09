Aeolus: tuuleprofiilist satelliidist kosmosejäätmeteni

ESA tuult profileeriv satelliit Aeolus oli Maa orbiidil ligi viis aastat, enne kui see kosmoseprahina oma lõppfaasi jõudis. Satelliit oli oma ülesande täitnud ja ta toodi Maale tagasi kontrollitud taassisenemisprotsessi käigus, mis vähendas prahi ja võimalike kokkupõrgete ohtu teiste satelliitidega.

Kosmoseprügi leevendamist käsitlevad rahvusvahelised eeskirjad nõuavad, et satelliidid tuuakse Maale tagasi 25 aasta jooksul pärast nende missiooni lõppemist. Aeoluse naasmist kiirendas Maa atmosfääri ärakasutamine, mis aitas selle kiiremini tagasi tuua.

Aeoluse abistatud taassisenemise ajal vähenes prahi allakukkumise oht 150 korda ja kontrollimatult orbiidil veedetud aeg lühenes mõne nädala võrra. Need meetmed võeti selleks, et piirata kokkupõrke ohtu kosmoses teiste satelliitidega.

Aeolus muutus 28. juulil 2023 prahiks pärast viimase käsu täitmist, muutes satelliidi enam juhitavaks. Lennujuhtimismeeskond passiveeris satelliidi ja andis selle üle ESA kosmosejäätmete büroole, et jälgida selle lõplikku laskumist.

Saksamaal Fraunhofer FHR-i jälgimis- ja pildiradari (TIRA) abil jälgiti Aeolust, kui see uuesti Maa atmosfääri sisenes. See sisenes uuesti üle Antarktika ja lagunes lõpuks asustatud aladest kaugel.

Missioonimeeskonnad said jälgida Aeolust selle viimastel hetkedel, olles tunnistajaks, et see muutus atmosfääris enne lõplikku lagunemist tulekeraks. See tähelepanuväärne näide säästvatest kosmoselendudest ja vastutustundlikust tegevusest näitab pühendumust satelliitide ohutu kõrvaldamise tagamisele ja kosmosejäätmete riskide vähendamisele.

Üldiselt elab Aeoluse pärand edasi, sillutades teed tulevastele tuuleprofiilimismissioonidele ja vastutustundlikule kosmoseuuringutele.

Allikad:

