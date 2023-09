FCC nõuab häirete minimeerimiseks astronoomidega kooskõlastamiseks satelliidi tähtkujusid

Föderaalne sidekomisjon (FCC) on uuendanud kahe satelliidi tähtkuju operaatori Iceye ja Planeti litsentse, et nõuda neilt koostööd astronoomidega, et leevendada nende satelliitide mõju maapealsele astronoomiale. Iceye lisas oma tähtkuju kaheksa satelliiti, samas kui Planet lisas seitse oma tulevast Pelicani kõrge eraldusvõimega kujutise satelliiti. Mõlemad ettevõtted peavad nüüd kooskõlastama riikliku teadusfondiga (NSF), et jõuda vastastikku vastuvõetavale kokkuleppele minimeerida nende satelliitide mõju optilisele maapealsele astronoomiale.

See hiljutine leping järgib FCC nõuet SpaceX-ile, mis oli vabatahtlikult välja töötanud NSF-iga kooskõlastuslepingu, et lahendada muresid selle Starlinki tähtkuju mõju pärast astronoomiale. Kuigi üksikud tähtkujud, nagu Iceye ja Planet, ei kujuta endast suuri riske, on astronoomid mures, et mitme suure tähtkuju koondmõju võib segada astronoomilisi vaatlusi.

Astronoomid on teinud aktiivselt koostööd SpaceX-i ja teiste ettevõtetega, et vähendada satelliitide, sealhulgas Starlinki heledust, et minimeerida nende mõju astronoomiale. Eesmärk on tagada, et satelliidi tähtkujud ei oleks heledamad kui 7. NSF töötab ka OneWebi ja Amazoniga nende tähtkujude koordineerimislepingute kallal. OneWebi leping on lõpule viidud, samal ajal kui arutelud Amazoni Kuiperi tähtkujuga on viimases etapis.

Astronoomid on kiitnud FCC-d nende probleemide lahendamise eest ja hindavad satelliidiettevõtete jõupingutusi häirete leevendamiseks. See koostöö satelliidi tähtkujude ja astronoomia kogukonna vahel jätkub tulevaste süsteemide jaoks, sealhulgas teise põlvkonna tähtkujude jaoks, mida kavandavad sellised ettevõtted nagu OneWeb.

