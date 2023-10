NASA Psyche missioon käivitati edukalt, tõstes esile võistluse käivitamise pakkujate vahel

NASA kauaoodatud Psyche missioon tõusis edukalt Floridas Kennedy kosmosekeskuse stardiplatvormilt 39A, leevendades varasemaid muresid viivituste pärast. Missioon, mille eesmärk on uurida metallirikast asteroidi Psyche, et saada ülevaade kiviste planeetide tekkest, käivitati SpaceX Falcon Heavy raketi tipus.

Lisaks asteroidi uurimisele viib kosmoselaev läbi ka Deep Space Optical Communications tehnoloogia demonstratsiooni, mille eesmärk on suurendada side ribalaiust kasutades traditsioonilise raadiosagedusliku side asemel optilist sidet.

279 km laiune Psyche asteroid on ainulaadne, kuna see on esimene metallklassi asteroid, mida kunagi uuritakse. Kosmoselaev läbib kasutuselevõtufaasi ja saab 2026. aastal Marsilt gravitatsiooniabi, enne kui jõuab lõpuks asteroidini 2029. aastal. Lähinädalatel kontrollitakse teadusinstrumente ja insenerid testivad optilise kommunikatsioonitehnoloogia demonstratsiooni.

Psyche missiooni märkimisväärne aspekt on SpaceXi Falcon Heavy kasutamine, mis tähistab NASA jaoks olulist verstaposti. See on esimene kord, kui kanderaketile usaldatakse NASA "kõige keerukamad ja kõrgeima prioriteediga missioonid". See otsus tehti pärast kaks ja pool aastat kestnud jõupingutusi, et leida alternatiive kallile kosmosekäivitussüsteemile (SLS).

SpaceX-ile tuginemine toob esile läänemaailma käivitusteenuste pakkujate piiratud võimalused. Väljakujunenud pakkujad, nagu United Launch Alliance (ULA), seisavad silmitsi väljakutsetega uute rakettide võrgus toomisel mitmesuguste tegurite, sealhulgas geopoliitiliste konfliktide ja tarneahela katkestuste tõttu. Kuigi ULA loodab hankida Blue Originilt alternatiivseid mootoreid, on selle rakett Vulcan silmitsi märkimisväärsete viivitustega. Ka Euroopa turuletoojate pakkujad kogevad tagasilööke Vega-C maandamise ja Ariane 6 ajakava libisemisega.

Kuna starditeenuste võimalused vähenevad, vähenevad ka NASA valikud oma sondide ja väikeste satside osas. Hiljutised juhtumid, nagu Rocket Labi starti ebaõnnestumine septembris, rõhutavad veelgi vajadust alternatiivsete käivitusteenuste pakkujate järele, et SpaceX ei muutuks turul ainsaks võimaluseks.

Allikas: see teave põhineb ajakirja The Register artiklil.