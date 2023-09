SpaceX käivitas 22 satelliiti, kuna FAA pakub välja uue reegli kosmosejäätmete vähendamiseks

By

SpaceX saatis oma Starlinki tähtkuju jaoks edukalt madala Maa orbiidile 22 satelliiti. Satelliidid saadeti kosmosesse Florida Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast Falcon 9 raketiga. Raketi esimese astme võimendus maandus edukalt ookeanis praamile. See missioon tähistas 17. lendu esimese etapi võimendaja jaoks, mis on varem käivitanud mitmesuguseid kasulikke koormusi, sealhulgas GPS-i ja Starlinki missioone.

Vahetult pärast seda käivitamist teatas Föderaalne Lennuamet (FAA) kavandatavast reeglist, mille eesmärk on piirata kommertslendude orbitaaljäätmete kasvu. FAA eesmärk on minimeerida kokkupõrgete ohtu kosmoselaevade ja satelliitidega ning edendada säästvat kosmosekeskkonda. Orbitaalpraht ohustab inimeste kosmoselende ja satelliiditeenuseid, nagu side ja ilmaseire.

Kavandatav reegel nõuaks, et sellised ettevõtted nagu SpaceX kõrvaldaksid oma rakettide ülemised astmed ühel viiest viisist. Nad peaksid läbi viima kontrollitud sisenemise, viima ülemise astme vähem ülekoormatud hoidlale või surnuaia orbiidile, saatma selle Maa põgenemise orbiidile, eemaldama praht viie aasta jooksul aktiivse prahi eemaldamise teel või teostama kontrollimatut atmosfääri kõrvaldamist. FAA eesmärk on maapinnal ja lennu ajal inimestele ähvardava ohu maandamine, piirates ülemiste etappide kontrollimatut naasmist.

FAA pakutud reegel on kooskõlas USA valitsuse enda kosmosemissioonide orbiidi prahi vähendamise tavadega. See avaldatakse peagi föderaalregistris, algatades 90-päevase avaliku kommenteerimise perioodi. Juuli seisuga oli orbiidil üle 23,000 XNUMX objekti, mis on suuremad kui umbes neli tolli. Kosmoseprügi vastutustundliku käitlemise vajadust tõstsid esile sellised juhtumid nagu SpaceX-i prahi avastamine Lumistel mägedel ja aprillis toimunud mehitamata raketi plahvatus, mille tulemusena kukkus väikelinna lähedale praht.

Allikad:

– UPI: [allikas]

– The Guardian: [allikas]