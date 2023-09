Äärmuslik kuumus võib viia imetajate väljasuremiseni 250 miljoni aasta pärast, selgus uuringust

By

Värske uuring viitab sellele, et äärmuslik kuumus, mis on põhjustatud Maa mandrite ühinemisest üheks superkontinendiks, võib viia 250 miljoni aasta pärast kõigi imetajate, sealhulgas inimeste väljasuremiseni. Uuringus kasutati superarvuti kliimamudeleid, et ennustada tektooniliste liikumiste ja suurenenud süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste tulevasi mõjusid planeedile.

Mandrite ühinemisel paiskavad vulkaanipursked atmosfääri suures koguses CO2, mistõttu planeet soojeneb oluliselt. Selline temperatuuritõus looks imetajate jaoks elamiskõlbmatu keskkonna, kuna nad on külma kliimaga paremini kohanenud ja neil on raskusi äärmise kuumusega. Tulevane superkontinent oleks suures osas ebasobiv, vaid 8–16% selle maismaast oleks elamiseks sobiv.

Bristoli ülikooli uuringu juhtivautor dr Alexander Farnsworth selgitas, et kontinentaalsuse, kuumema päikese ja suurenenud CO2 taseme koosmõjul on temperatuur vahemikus 40–50 °C, mistõttu ei ole imetajatel võimalik toitu leida. ja veeallikad. Inimesed, nagu ka teised liigid, ei suudaks oma keha higiga jahutada, mis viib lõpuks nende surmani.

Uuring ennustab, et superkontinendi ehk Pangea Ultima tekke ajaks võib CO2 tase tõusta praeguselt 400 miljondikosalt (ppm) üle 600 ppm. Teadlased rõhutavad kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise olulisust, et vältida nende tulevaste stsenaariumide esinemist varem.

Uuringu kaasautor dr Eunice Lo rõhutas praeguse kliimakriisiga tegelemise kiireloomulisust, kuna äärmuslik kuumus mõjutab juba inimeste tervist. Temperatuuri tõusu kahjulike tagajärgede leevendamiseks on ülioluline töötada selle nimel, et saavutada võimalikult kiiresti heitkoguste nullväärtus.

Lisaks soovitavad teadlased teiste planeetide elamiskõlblikkuse kaalumisel arvestada ka mandrite levikuga. Päikesesüsteemi elamiskõlblikus tsoonis asuv planeet võib siiski olla elamiskõlbmatu, kui mandrid on koondunud ühele superkontinendile.

See uuring toob esile kliimamuutuse võimalikud kohutavad tagajärjed ja tugevdab vajadust võtta viivitamatuid meetmeid selle mõju leevendamiseks. Kuigi prognoositav ajakava ulatub miljonite aastate taha tulevikku, ei tohiks eirata temperatuuri tõusu praegust mõju.

Allikad:

– Dr. Alexander Farnsworthi ja dr Eunice Lo juhitud uuring Bristoli ülikoolist, avaldatud ajakirjas Nature Geoscience