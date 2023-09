Dieet "Üks söögikord päevas": eelised, riskid ja kaalutlused

On teada, et kuulsused toetavad erinevaid toitumistrende ja üks viimaseid populaarsust koguvaid moehullusid on dieet "üks söögikord päevas", tuntud ka kui OMAD. Silmapaistvad tegelased nagu Bruce Springsteen ja Chris Martin Coldplayst on väitnud, et OMAD aitab neil oma kaaluga toime tulla ja vormis püsida.

OMAD on paastudieetide äärmuslik versioon, nagu vahelduv paastumine ja ajapiiranguga söömine. Peamine erinevus seisneb selles, et selle asemel, et paastuda kindlatel päevadel või piirata söömist kindla ajaaknaga, tarbivad OMADi järgijad kõik oma päevased kalorid ühe suure söögikorraga.

Kuna OMAD-i enda kohta on vähe uuritud, põhinevad enamik väiteid selle tõhususe kohta anekdootlikel tõenditel või oletustel, mis on tehtud muude paastuvormide uuringutest. Kuigi mõned tõendid viitavad sellele, et teatud vahelduva paastumise ja ajapiiranguga söömise vormid võivad aidata kaasa kaalujälgimisele ja parandada metaboolseid tervisemarkereid, on uuringud alles ilmumas.

Inimeste peal tehtud uuring on näidanud, et ühe toidukorra tarbimine päevas tõi kaasa kehakaalu ja rasva massi suurema vähenemise. Selle tulemuseks oli aga ka lahja mass ja luutiheduse vähenemine, mis võib pikaajalisel jälgimisel põhjustada lihasfunktsiooni kahjustusi ja luumurdude riski suurenemist. Loomkatsed on andnud vastuolulisi tulemusi, millest mõned viitavad kaalutõusule ühe suure toidukorra tarbimisel.

OMAD-i mõju paremaks mõistmiseks on vaja põhjalikumaid uuringuid, mis hõlmavad suuremaid osalejarühmi ja erinevaid elanikkondi. Teadlased peavad uurima ka OMAD-i pikaajalist mõju ning kaaluma erinevaid söögiaegu ja toitumise koostisi.

Kuigi üks toidukord päevas võib tunduda ahvatlev kaalujälgimisel, võib olla keeruline täita kõiki toitumisvajadusi, sealhulgas energiat, valku, kiudaineid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid, vaid ühe toidukorraga. Ebapiisav toitainete tarbimine võib põhjustada lihaste kadu, kõhukinnisust ja halba soolestiku tervist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata piisava hulga valkude, köögiviljade, pähklite, seemnete, puuviljade, täisteratoodete ja piimatoodete või sobivate alternatiivide tarbimisele, et rahuldada toitumisvajadusi.

Oluline on märkida, et OMAD-i ei soovitata lastele, rasedatele, rasedust planeerivatele, rinnaga toitvatele või söömishäirete tekkeriskiga inimestele. Lisaks tuleks kaaluda dieedi jätkusuutlikkust ja võimalikku kahju pikas perspektiivis elanikkonnale, eriti kuna neid dieete toetavatel kuulsustel on juurdepääs toitumisspetsialistidele, kvaliteetsetele dieetidele ja toidulisanditele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi OMAD-dieet on tähelepanu pälvinud, on selle ohutuse ja tõhususe kohta vähe teaduslikke tõendeid. Enne ekstreemse dieedi alustamist on soovitatav konsulteerida tervishoiutöötaja või registreeritud dietoloogiga.

Allikad:

– Amanda Avery, toitumise lektor, Nottinghami ülikool (The Conversation)