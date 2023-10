Innovatsiooni vahendajate rolli uurimine tehisintellekti toega inseneribioloogia tuleviku kujundamisel

AMBS-i Manchesteri innovatsiooniuuringute instituudi (MIoIR) teadlased viisid hiljuti läbi uuringu pealkirjaga "Innovatsioonivahendajad digitaaltehnoloogiate, jätkusuutlikkuse ja juhtimise lähenemisel: tehisintellekti toega inseneribioloogia juhtumiuuring", mis uurib selle olulist rolli. innovatsiooni vahendajate roll uuenduslike ökosüsteemide mõjutamisel.

Uuring keskendub arenevale AI-toega inseneribioloogia (AI-EB) valdkonnale ja selle mõjudele digitaalajastul. Selline tehnoloogiate sulandumine ei tõsta mitte ainult teaduslikke küsimusi, vaid ka eetilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme. Nende keeruliste probleemide lahendamiseks tegid teadlased koostööd erinevate sidusrühmadega, kes on sügavalt seotud AI-EB innovatsioonivaldkonnaga.

Selle uuringu keskmes on uurimine, kuidas innovatsiooni vahendajad, innovatsiooni ökosüsteemi võtmeosalised, arvestavad majanduslike eesmärkide kõrval ka ühiskondlikke ja keskkonnaeesmärke. Kuigi vastutustundlikud innovatsioonisuunised soodustavad seda tasakaalu, näitavad tulemused, et inseneribioloogia valdkonna innovatsioonivahendajad eelistavad eelistada traditsioonilisi mastaabi suurendamise ja turustamise meetodeid.

Eeldatakse, et uurimistööl on märkimisväärne mõju innovatsiooni vahendajate arengule ja AI-EB valdkonna teadustöö juhtimisele. Autorid väidavad, et selle areneva tehnoloogia potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on ülioluline terviklik lähenemisviis, mis arvestab lisaks kommertsialiseerimisele nii AI-EB ühiskondlikke kui ka keskkonnamõjusid.

See uuring heidab valgust innovatsiooni vahendajate tähtsusele tehisintellekti toega inseneribioloogia tuleviku kujundamisel. See rõhutab vajadust kohusetundliku lähenemise järele, mis tasakaalustaks majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnakaalutlused, et maksimeerida selle transformatiivse tehnoloogia eeliseid.

Allikas: Claire Holland jt, Innovation mediaries at the convergent of digital technology, sustainability and governance: A case study of AI-enabled engineeringbiology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Manchesteri ülikool)