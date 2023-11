NASA EMIT instrument tuvastab üle 750 kasvuhoonegaaside heiteallika

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) andmetel kasvavad kasvuhoonegaaside heitkogused jätkuvalt, ilma aeglustumise märkeeta. Kosmosest pärit gaaside suurenevate kontsentratsioonide jälgimiseks ja mõõtmiseks on NASA kasutanud oma pildispektromeetrit, maapinna mineraaltolmuallika uurimist (EMIT) kasvuhoonegaaside detektorina.

Algselt 2022. aasta juulis käivitatud EMIT, et kaardistada mineraale kuivades piirkondades, on näidanud oma võimet tuvastada kosmosest pärit metaaniheitmeid. Vaid kolme kuu jooksul pärast käivitamist tuvastas pildispektromeeter Kesk-Aasias, Lähis-Idas ja USA edelaosas enam kui 50 metaani "superkiirgajat". Neid superheitjaid leidub tavaliselt sellistes tööstusharudes nagu fossiilkütused, jäätmekäitlus ja põllumajandus.

Ajakirjas Science Advances avaldatud hiljutisest uuringust selgub, et alates 2022. aasta augustist on EMIT tuvastanud üle 750 heiteallika, sealhulgas väiksemad, mis asuvad kaugemates piirkondades. Juhtautor Andrew Thorpe väljendas EMITi võimaluste üle üllatust, öeldes, et instrument ületas esialgsed ootused.

EMIT-i kogutud andmed on olulised metaaniheite allikate (nt prügilad, põllumajanduslikud alad ning nafta- ja gaasirajatised) tuvastamiseks ja nendega tegelemiseks. NASA rõhutab, et inimtegevusest põhjustatud metaaniheitmete jälgimine on kliimamuutuste leevendamiseks ülioluline, kuna metaanil on suurem soojuse püüdmise potentsiaal kui süsinikdioksiidil.

Esimese 30 päeva kasvuhoonegaaside tuvastamise põhjal on EMIT tõestanud oma tõhusust kuni 85% metaanivihmade tuvastamisel, mida tavaliselt täheldatakse õhus levivate kampaaniate ajal. Rahvusvahelisest kosmosejaamast ligikaudu 250 miili (400 kilomeetri) kõrgusel töötav EMIT hõlmab Maa suuri alasid, eriti kuivi piirkondi 51.6 põhja- ja lõunalaiuskraadi vahel.

2022. aasta septembris avastas EMIT isegi Usbekistani lõunaosas harva uuritud piirkonnas heiteallikate klastri, rõhutades selle võimet avastada heitkoguseid varem uurimata piirkondades. Seade tuvastas selles piirkonnas 12 metaanisammast, kokku ligikaudu 49,734 22,559 naela (XNUMX XNUMX kilogrammi) tunnis.

Tehnoloogia, nagu EMIT, ümberkasutamise abil loodavad teadlased ja teadlased lahendada kasvuhoonegaaside taseme tõus meie atmosfääris, leevendades kliimamuutuste võimalikke katastroofilisi mõjusid.

