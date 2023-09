Katsed kivistunud putukatega heidavad valgust tõelistele värvidele

Nanjingi ülikooli, Hiina Teaduste Akadeemia ja Corki ülikooli kolledži teadlaste meeskond on välja töötanud tehnika, mis võib võimaldada hinnata mõnede kivistunud putukate värvust. Varasemad uuringud on näidanud, et kivistunud putukate tõelist värvust on raske kindlaks teha, välja arvatud merevaigus säilinud putukad. Need fossiilid on tavaliselt ühevärvilised ja neil on ainulaadsed halli varjundiga mustrid. Oma hiljutises uuringus, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the Royal Society B, kirjeldab meeskond oma lähenemisviisi ja järeldusi.

Värvimustrite hindamiseks võrdlesid teadlased tänapäevaseid putukaid, mis on välimuselt sarnased varem hangitud kivistunud proovidega. Need kaasaegsed putukad mähiti alumiiniumfooliumi ja allutati simuleeritud kivistumisele, küpsetades temperatuuril 200–500 °C. Seejärel uuris töörühm proove skaneeriva elektronmikroskoobi abil ja võrdles neid kivistunud proovidega.

Nende leiud näitasid, et küpsetatud proovide tumedamad laigud vastasid eksoskeleti piirkondadele, mis olid rikkad melaniini, tumeda pigmendi poolest. Need tumedamad laigud olid kuumakindlamad, mis viitab sellele, et need olid ka lagunemiskindlamad. See näitab, et kivistunud putukate tumedamad alad esindavad tõenäoliselt iidsete olendite osi, millel oli ka suurem melaniinisisaldus. Seetõttu võivad need tumedamad alad anda vihjeid fossiilide värvuse hindamiseks.

Meeskond täheldas ka, et putukate kuumutamine põhjustas vahepealse faasi, kus nad muutusid enne erinevateks mustriteks üleminekut täiesti mustaks. See viitab sellele, et nende sarnased katsed võivad hõlbustada uusi uuringuid kivistunud putukate värvuse hindamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see uuring demonstreerib uut tehnikat kivistunud putukate värvimustrite hindamiseks. Võrreldes moodsaid putukaid, mis on allutatud simuleeritud kivistumisele kivistunud proovidega, tuvastasid teadlased tumedamad alad, mis tõenäoliselt vastasid iidsete olendite suurema melaniinisisaldusega osadele. See meetod avab uued võimalused kivistunud putukate värvuse uurimiseks.

