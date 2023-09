James Webbi kosmoseteleskoop avastas kahtlustatavas ookeanimaailmas süsinikupõhiseid molekule

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) on teinud põneva avastuse, leides tõendeid süsinikupõhiste molekulide kohta K2-18 b nime all tuntud eksoplaneedi atmosfääris. Seda meie päikesesüsteemist 120 valgusaasta kaugusel asuvat eksoplaneeti peetakse potentsiaalseks ookeani- või hütseanimaailmaks, mistõttu on see maavälise elu otsinguil astronoomide jaoks ahvatlev sihtmärk. Planeedi raadius on kaks kuni kolm korda suurem kui Maa oma ja see asub oma tähe elamiskõlblikus tsoonis, kus võib esineda vedelat vett.

JWST uued leiud näitasid süsinikdioksiidi ja metaani olemasolu K2-18 b atmosfääris, mis viitab võimalusele, et vesinikurikka atmosfääri all võib olla vesiookean. Ammoniaagi puudumine toetab veelgi hüpoteesi, et planeedil on ookean. Need tähelepanekud rõhutavad mitmekesiste elamiskeskkondade kaalumise tähtsust elu otsimisel väljaspool meie päikesesüsteemi.

K2-18 b kuulub kategooriasse "sub-Neptuunid", mis on planeedid, mille suurus jääb Maa ja Neptuuni vahele. Need ainulaadsed planeedid kujutavad endast mõistatust astronoomidele, kes alles vaidlevad oma atmosfääri olemuse üle. JWST-i K2-18 b vaatluste eesmärk on kergitada loor, mis ümbritseb nii sub-Neptuuni kui ka Hyceani maailmade atmosfääri ja keskkonnatingimusi.

Lisaks süsiniku molekulide avastamisele viitasid JWST-i tähelepanekud ka dimetüülsulfiidi (DMS) olemasolule K2-18 b atmosfääris. Maal toodab DMS-i peamiselt elu, täpsemalt fütoplankton. DMS-i olemasolu kinnitamine K2-18 b atmosfääris võib olla veel üks oluline samm eksoplaneedi potentsiaalse elu märkide leidmisel.

Siiski on oluline olla ettevaatlik K2-18 b tulnukate elu üle spekuleerides. Kuigi vedela vee ja süsiniku molekulide olemasolu on paljulubavad märgid, ei garanteeri need elu olemasolu ega planeedi võimet elusorganisme toetada. Planeedi suurus koos selle ookeanide võimaliku keemisega võivad muuta selle elamiskõlbmatuks.

Kaugete eksoplaneetide atmosfääride, nagu K2-18 b, koostise hindamine on keeruline ülesanne, kuna peegeldunud valgus on nõrk võrreldes algtähe heledusega. Teadlased ületasid selle takistuse, jäädvustades planeedi transiidi üle tähe näo ja analüüsides selle atmosfääri läbinud tähevalgust. Atmosfääris olevad keemilised elemendid ja ühendid jätavad tähevalgusele selged "sõrmejäljed", paljastades nende koostise.

JWST laiendatud lainepikkuse vahemik ja enneolematu tundlikkus võimaldasid tuvastada neid spektraalseid tunnuseid vaid kahe K2-18 b transiidi ajal, pakkudes võrreldavat täpsust kaheksa Hubble'i kosmoseteleskoobi poolt mitme aasta jooksul tehtud vaatlusega. See näitab JWST võimsust ja võimeid eksoplaneetide atmosfääriomaduste dešifreerimisel.

K2-18 b täiendavaid vaatlusi on kavas teha JWST-i keskmise infrapuna-instrumendi (MIRI) abil, et kinnitada leide ja koguda rohkem teavet planeedi keskkonnatingimuste kohta. Selle uurimistöö taga oleva meeskonna eesmärk on lõpuks tuvastada elumärke elamiskõlblikul eksoplaneedil, mis muudaks meie arusaama Maast väljaspool eksisteerimise kohta.

Allikas: The Astrophysical Journal Letters (väljaande vastuvõtmine)